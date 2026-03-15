Moreno anima a jóvenes a "ayudar" a conseguir y comunicar logros de la Andalucía "inconformista" que aspira a liderar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto inaugural del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Bahía de Almerimar, en El Ejido (Almería). (Foto de archivo). - Esther Lobato - Europa Press

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha animado este domingo en un acto de Nuevas Generaciones (NNGG) a "ayudar" al Gobierno del PP-A a contribuir, a "comunicar y a informar de las cosas que están pasando buenas en Andalucía", una comunidad que hoy en día es "inconformista" y que no quiere ir "detrás de nadie", sino que aspirar a "liderar" en España.

Son mensajes que el presidente de la Junta ha trasladado en el transcurso de su intervención en el acto de entrega de los premios 'Jóvenes 2026. Estilo andaluz' de Nuevas Generaciones de Andalucía celebrado en Sevilla, donde ha animado a los jóvenes a ayudar en esa tarea comunicativa teniendo en cuenta que muchos de ellos se mueven "bien en redes" sociales y tienen "una enorme capacidad de comunicación".

En esa línea, Moreno ha reivindicado que "en Andalucía están pasando cosas buenas" que "estamos haciendo entre todos", que son "éxitos de la sociedad", y en esa línea ha destacado que hay menos 'ni-nis' y "menos abandono escolar que nunca", así como "casi un 25% menos de jóvenes parados que hace siete años", cuando el PP-A llegó a la Junta.

De igual modo, ha subrayado que "hay más plazas y grados diferentes de formación profesional universitaria que en la historia" de Andalucía, porque desde la Junta se ha hecho "un enorme esfuerzo para diversificar las plazas de FP", así como de "los nuevos grados que empiezan el año que viene, para las nuevas universidades y nuevas titulaciones que se han abierto, por ejemplo, la de Medicina en las ocho provincias andaluzas".

Moreno también ha valorado que, actualmente, "tres de cada diez jóvenes andaluces tiene como primera opción profesional emprender", cuando hace diez años "la tasa prácticamente no llegaba a uno", de modo que "hoy en día hay muchos más jóvenes que se están formando para ser su propio jefe, tener su propio negocio".

El presidente ha defendido que "rendirse" no forma parte del "estilo andaluz", por lo que ha animado a los jóvenes a no caer en esa actitud ni a conformarse, desde la premisa de que la Andalucía de ahora es "inconformista".

"Nosotros ya no queremos ir detrás de nadie, queremos ir delante, ya no nos conformamos, queremos ser líderes en España", ha abundado el presidente, que ha defendido que la andaluza no tiene "otra meta" ahora que "ser la primera comunidad en términos económicos, sociales y de progreso", y ya es "la tercera economía de España", y le pisa "los talones" en "muchos sectores tanto a Madrid como a Cataluña", según ha remarcado.

"Y cosas que parecían antes completamente imposibles, hoy son posibles", según ha aseverado también Juanma Moreno, que al respecto ha destacado que, según los datos al cierre del año 2024, "el 80% de las nuevas empresas inscritas en la Seguridad Social eran andaluzas", y ahora Andalucía cuenta con "más empresas que Madrid", además de que ha exportado en los últimos siete años por un importe de "250.000 millones de euros", convirtiéndose en "una potencia exportadora".

Moreno ha defendido que todo eso se está haciendo gracias a los jóvenes, a quienes, no obstante, ha pedido que den "un paso más" y que ayuden al Gobierno andaluz a que esta comunidad "siga asumiendo ese liderazgo", desde la premisa de que ellos tienen "la capacidad y la responsabilidad de construir entre todos esa Andalucía líder", en su propio "beneficio" y el de sus hijos, ha añadido.

El presidente ha defendido además que su gobierno trabaja "sin descanso" para que los jóvenes se puedan "formar y trabajar en Andalucía", para que puedan desarrollar aquí su "modelo vital" y que "nadie se tenga que marchar" a otras comunidades, y aunque "quedan cosas por hacer", se ha declarado convencido de que, con el "talento" y la "capacidad" de los jóvenes se va a "seguir haciendo".