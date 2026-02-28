Moreno conversa con Susana Díaz y saluda brevemente a Montero antes del Pleno institucional del Parlamento por el 28F

La senadora del PSOE y expresidente de la Junta, Susana Díaz, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, conversan en los pasillos del Parlamento andaluz antes del Pleno institucional con motivo del 28F - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha conversado amigablemente con su antecesora en el cargo y actual senadora del PSOE, Susana Díaz, en los pasillos del Parlamento andaluz antes de asistir al Pleno institucional con motivo del 28F, donde también ha tenido oportunidad de saludar a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El saludo de Susana Díaz ha tenido lugar tras el izado en el patio del Parlamento de la bandera de Andalucía, que ha presidido Moreno junto al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, y los ministros Montero y Planas y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que han decidido no asistir a la gala de entrega de los galardones por el 28F en el Teatro de la Maestranza.

Tras la interpretación del himno, Moreno se ha dirigido junto a su esposa, Manuela Villena, hacia el salón de Plenos y antes de llegar ha sido abordada por Susana Díaz, con la que ha charlado unos minutos antes de acceder a la Cámara.

Minutos después el presidente de la Junta también ha mantenido un breve intercambio de impresiones con María Jesús Montero justo antes de acceder al salón de plenos, en cuyo interior también se ha visto charlar a la secretaria general del PSOE-A con Susana Díaz.