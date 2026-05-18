Moreno convoca este martes en Sevilla a la Junta Directiva del PP-A para analizar los resultados electorales

El candidato del PP andaluz a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, el domingo 17 de mayo - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, ha convocado este martes en Sevilla la Junta Directiva Autonómica del partido para analizar el resultado de las elecciones andaluzas de este pasado 17 de mayo.

La reunión de la Junta Directiva se celebrará a partir de las 17,30 horas en el hotel NH Collection y en ella se producirá la intervención de Juanma Moreno, según han informado a Europa Press fuentes del PP-A.

La Junta Directiva Autonómica se reunirá un día después de que este lunes se haya celebrado la Junta Directiva Nacional del PP, en Madrid, a la que han acudido Moreno y varios miembros del PP andaluz, para analizar el resultado de las elecciones de este domingo, en las que los populares andaluces han conseguido 53 escaños, quedándose a dos de la mayoría absoluta que han ostentado en la última legislatura, en la que contaban con 58 diputados en el Parlamento autonómico.

Juanma Moreno ha apostado este lunes por un Gobierno andaluz "en solitario" y ha considerado que no sería "razonable ni sensato" que Vox buscara el "sillón" en el futuro ejecutivo autonómico.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación, a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, donde ha sido recibido con una gran ovación.

"El resultado es muy bueno y nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario", señaló Juanma Moreno, para quien no tendría "ningún sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón" por parte de Vox.

"No sería razonable ni sensato ni sería comprensible para esa mayoría de andaluces que ha optado claramente por el PP", indicó Juanma Moreno, quien precisó que no ha habido aún ningún contacto con Vox y que "tiempo hay" hasta el 11 de junio, cuando se constituirá el nuevo Parlamento andaluz. "Tenemos margen de maniobra y tiempo, de manera serena, para ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos".

A la pregunta de si descarta una repetición electoral, manifestó que ese es el "último de los recursos", porque los ciudadanos no lo quieren, supone un coste económico relevante y no garantiza tampoco que "cambie el resultado".



