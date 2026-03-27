Moreno cree que "el sistema ha fracasado" ante el caso de Noelia y hay que "revisarlo" ante el "reto" de la salud mental

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto oficial de colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil del Juan Ramón Jiménez de Huelva. A 18 de marzo de 2026. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha opinado este viernes que hay que "revisar" el sistema que, en su "conjunto", ha "fracasado" ante el caso de Noelia Castillo, la joven barcelonesa de 25 años que sufría una paraplejia y que este pasado jueves recibió la eutanasia en un hospital de Sant Pere de Ribes (Barcelona), así como ha subrayado que la salud mental constituye actualmente "un reto poderosísimo" al que hacer frente desde las administraciones.

Son ideas que el presidente andaluz ha compartido en una entrevista en Es Radio, recogida por Europa Press, en la que, al ser preguntado por el modo como afronta la Junta de Andalucía las cuestiones relativas a la salud mental al hilo del caso de esta joven, ha señalado que ese asunto constituye "uno de los retos que tenemos como sociedad por delante".

Además, ha opinado que "tenemos todos la sensación de que el conjunto del sistema ha fallado" en el caso de Noelia en lo que tiene que ver con "las distintas capacidades que tiene que tener la administración pública en materia de salud mental, de acompañamiento, asesoramiento, también en el ámbito social", ha añadido.

Moreno ha abogado entonces por "hacer un repaso riguroso e intenso sobre cuáles son los procedimientos" que una administración tiene "para ayudar a las personas que tienen problemas", y ha explicado que desde la Junta de Andalucía se lleva a cabo "una acción concertada entre el ámbito social y el ámbito psicológico de salud mental".

En ese punto, el presidente de la Junta ha señalado que, en su opinión, existe actualmente "una pandemia en el ámbito de la salud o del bienestar mental de los jóvenes", y al respecto ha argumentado que desde la pandemia de Covid-19 se ha visto "cómo muchos adolescentes, como consecuencia de ese aislamiento al que fueron forzados, han derivado en patologías mentales, algunas de ellas muy complicadas".

"Eso, unido a una sociedad individualista como la que, desgraciadamente, estamos construyendo, donde cada vez hay menos cooperación, también debido a las propias redes sociales, que actúan de alguna manera generando muchas frustraciones en muchos jóvenes y mucha soledad, mucho aislamiento, a pesar de estar en una comunidad digital", hace que haya jóvenes que "se sienten más solos todavía".

Moreno ha defendido que el Gobierno andaluz está desarrollando "una experiencia piloto" que pasa por "la conjunción de los servicios sociales a aquellas personas" cuyas familias "no están arraigadas o están desestructuradas, y que podrían potencialmente tener problemas de salud mental", y a quienes se les presta "un acompañamiento, no solamente dándoles las ayudas y los recursos para que esa persona pueda subsistir de una manera digna, sino también, al mismo tiempo, acompañándole frente a la falta de afectividad, de cariño que tienen en etapas evolutivas tan importantes como la infancia y la adolescencia".

En suma, Moreno ha finalizado señalando que cree que "hay todo un reto poderosísimo por delante", que "el sistema ha fracasado y, ante ese fracaso", hay que "revisar todo el sistema, poner muchos más recursos y, sobre todo, que esos recursos estén más interrelacionados" para solventar la "falta" de "coordinación" que, a juicio del presidente andaluz, se da en este ámbito.