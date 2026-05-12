Moreno defiende su "prudencia" y vincula la reacción del alcalde de Adamuz sobre el accidente a "presiones" del PSOE

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un foro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido este martes que "ningún gobierno autonómico ni ningún partido político ha sido más prudente" que el suyo en relación al accidente de tren que se registró el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, y ha vinculado las declaraciones críticas con la administración autonómica que en las últimas horas ha trasladado el alcalde de dicho municipio, el socialista Rafael Moreno Reyes, a "presiones" que habría recibido por parte de su propia formación política, el PSOE.

Son ideas que el también candidato a la reelección como presidente de la Junta en las elecciones del 17 de mayo ha trasladado en un foro informativo organizado por la Cadena SER en Sevilla al hilo de los comentarios que sobre el accidente de Adamuz se realizaron este pasado lunes por la noche durante el debate a cinco entre candidatos a la presidencia del Gobierno andaluz que organizó Canal Sur.

Después de que Juanma Moreno pidiera a la candidata socialista y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, información sobre lo que ocurrió en dicho siniestro, el alcalde de Adamuz ha criticado por redes sociales a Juanma Moreno por la "utilización política" de dicho accidente, y ha señalado que "la ayuda llegó tarde" y la mayoría de los heridos estuvieron "sin atención sanitaria organizada" durante las primeras horas.

Este martes, el presidente de la Junta ha defendido que su gobierno ha sido "prudente" en relación a este siniestro, porque "durante más de 100 días" no ha dicho "absolutamente nada", y se ha mantenido "esperando y expectante" a que por parte del Gobierno de España, por un lado, les "dieran información de lo que ha pasado allí, más allá de lo que sabemos por la Guardia Civil", que tiene "indicios" de que en el lugar del accidente hubo "un problema en la vía", y que "incluso 22 horas antes ya había un problema allí".

"Eso es lo que nos dice el informe de la Guardia Civil" que investiga lo sucedido, pero "lo debería decir" el Gobierno, según ha añadido Juanma Moreno, quien ha reclamado además una "asunción de responsabilidades" por parte del Ejecutivo central.

AL ALCALDE DE ADAMUZ "HAY QUE COMPRENDERLO"

Respecto a la reacción del alcalde de Adamuz, que este martes ha convocado una comparecencia ante la prensa en los exteriores del Parlamento andaluz, Moreno ha opinado que "hay que comprenderlo". "Imagino que las presiones que este señor habrá tenido por parte del Partido Socialista habrán sido enormes", por lo que "no le queda más remedio que salir", ha comentado el presidente de la Junta, para quien "el Gobierno de España se equivoca", porque desde el Ejecutivo andaluz han sido "prudentes" con este asunto, según ha insistido en defender.

En esa línea, Moreno ha sostenido que "si hubiera sido al revés", si se hubiera producido un accidente de tren con "46 muertos y hubiera estado gobernando el PP, tendríamos las calles incendiadas desde el minuto uno". "A mí me han acusado de ser demasiado débil", e "incluso algunas víctimas me han dicho, 'el Gobierno de Andalucía está también para defendernos, ¿eh?'", ha continuado relatando el candidato 'popular' antes de apostillar que se ha sentido "interpelado" con esos comentarios.

Por eso, según ha defendido, cuando se lo "trasladaron las víctimas", él "no tenía más remedio que trasladarlo en un debate y preguntarle" a la secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, "porque era la vicepresidenta" primera del Gobierno en el momento del accidente, "y por tanto tiene más información que nosotros", ha añadido.

De igual modo, el líder del PP-A ha criticado que se ponga "en tela de juicio" la actuación de los servicios de urgencias gestionadas por la administración andaluza tras el accidente, porque aglutinan a "decenas de profesionales perfectamente preparados". Ha añadido que hubo "una ambulancia por minuto", así como que "no falleció nadie allí en el terreno".

"Por tanto, atacar a nuestros grandes profesionales de la sanidad, especializados en emergencias, creo que es muy desesperado por su parte", ha comentado Moreno antes de lamentar que "llevan dos meses intentando incorporar a la Junta de Andalucía a un problema que no es" suyo, y, "ya de hecho le pidieron a la propia jueza" que mantiene abierta una investigación por el siniestro que "pidiera información, y la jueza declinó" hacerlo "porque no lo vio relevante", ha subrayado.

Dicho esto, Moreno ha sostenido que lo que hay que "saber aquí es por qué se ha producido ese accidente, si ha sido por falta de mantenimiento de las vías, por falta de recursos". "Eso se tiene que saber y se va a saber", ha avisado antes de agregar que "las propias víctimas y el propio Gobierno andaluz va a ejercer, como no puede ser de otra manera", presión hasta tener "el conocimiento exacto de lo que ha sucedido y quién es el responsable", si bien ha puntualizado antes de concluir que "el responsable máximo" ya se sabe "quién es, el Ministerio de Fomento", ha zanjado Moreno.