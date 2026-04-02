Moreno desea que "asuman responsabilidades" los impulsores de cánticos contra musulmanes del España-Egipto

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios en Cabra (Córdoba). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

CABRA (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha dicho este jueves que espera y desea que quienes "impulsaron" los cánticos contra musulmanes que se pudieron escuchar el pasado martes en el transcurso del partido amistoso de fútbol entre las selecciones de España y Egipto disputado en Barcelona "sean localizados" y "asuman responsabilidades".

Así lo ha expresado el presidente de la Junta en una atención a medios durante una visita a Cabra (Córdoba) en el marco de los desplazamientos que está realizando durante la Semana Santa por distintas provincias andaluzas, y a preguntas de los periodistas sobre dichos cánticos.

Moreno ha considerado "intolerable que en un acto deportivo haya ciudadanos que se dediquen a hacer ese tipo de cánticos, en este caso contra una religión", y ha opinado que reflejan "un nivel de intolerancia máximo que no debemos precisamente tolerar nosotros ni permitir".

"Y yo espero y deseo que esas personas que han impulsado esos cánticos sean localizados y, por tanto, se asuman responsabilidades", ha añadido el presidente andaluz antes de defender que, "entre toda la sociedad", se debe "evitar este tipo de cosas".

En esa línea, Moreno ha proclamado que "España es un país de tolerancia, de convivencia, no es un país precisamente de ese tipo de actitudes, de actitudes tan radicales o xenófobas que no podemos permitir ni tolerar", según ha insistido en subrayar el presidente antes de añadir que "no es una buena imagen para el mundo de la España, diversa, plural", actual.

SEMANA SANTA

Previamente a estos comentarios, y a preguntas de los periodistas sobre cómo lleva la Semana Santa, Juanma Moreno ha comentado que la está viviendo "muy ilusionado, pero también muy cansado, como es lógico", según ha apostillado, porque "la Semana Santa son saludos, abrazos y, sobre todo, acostarte tarde, levantarte temprano", ha relatado.

En todo caso, el presidente ha remarcado que está "muy ilusionado de vivir" una Semana Santa como la andaluza que "es muy diversa", porque "no es lo mismo" la de Cabra que la de Málaga, la de Sevilla o la de Jaén, donde estará en la noche de este Jueves Santo, según ha comentado.

Moreno ha valorado en todo caso el "ambiente cariñoso, familiar", que está viviendo y que le parece "sumamente positivo". "Por ahora las cosas marchan bien, y esperemos que termine la Semana Santa bien", ha añadido el presidente para concluir.