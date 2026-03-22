Moreno felicita al Jaén Paraíso Interior por ganar su cuarta Copa de España tras vencer en Granada al FC Barcelona

El Jaén Paraíso Interior celebrando la cuarta Copa del Rey de su historia. - JUNTA DE ANDALUCÍA / X

JAÉN 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado al Jaén Paraíso Interior por la consecución de su cuarta Copa de España de Fútbol Sala, lograda este domingo en Granada ante el FC Barcelona.

En un mensaje difundido a través de su perfil oficial en X (antes Twitter), consultado por Europa Press, el presidente del Gobierno andaluz ha transmitido su "Enhorabuena al club y a su increíble afición por conquistar su cuarta Copa de España".

"Sois orgullo de Andalucía y ejemplo a seguir en el deporte", ha apostillado Moreno, al tiempo que ha valorado como "exitazo" la victoria del conjunto jiennense en tierras granadinas.

Al hilo, la Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, ha emitido otro mensaje en el que celebra que el equipo de Jaén lleva el nombre de la provincia andaluza "a lo más alto del fútbol sala nacional". "Ejemplo de trabajo, talento y pasión que nos une a todos. Sois historia del deporte jiennense", ha añadido.

Por su parte, el Ayuntamiento de Jaén aplaude la "épica victoria" del Jaén Paraíso Interior que trae hasta Jaén la cuarta Copa de España de Fútbol Sala. El alcalde de Jaén, Julio Millán, que ha estado presente en la final ante el Barça en Granada, ha destacado el encuentro disputado por el cuadro amarillo que entrena Dani Rodríguez "ante un rival nada fácil" y felicita en nombre de la Corporación a un club y una afición "magistrales".

Tal y como ha asegurado el Consistorio local en una nota, el alcalde ha valorado la victoria como "histórica en todos los sentidos, porque ha sido la primera final de la Copa de España en la que se ha llegado al final de partido con un 0 a 0 en el marcador".

Al hilo, la escuadra amarilla ha sido la única capaz "de ganar las cuatro finales a las que ha conseguido acceder de esta competición que disputan en España los ocho equipos mejor clasificados en la primera vuelta del campeonato de Liga". Así, el regidor abre las puertas del Ayuntamiento al equipo y la afición para celebrar este lunes la victoria y compartirla con la ciudad.

En suma, la Administración local ha destacado el "mérito deportivo de la escuadra jiennense" que ha conseguido mantener su portería imbatida ante un "todopoderoso equipo ofensivo" como ha demostrado ser el Barcelona en toda la fase final contando sus partidos por goleadas.

Para ello, ha sido "crucial" la actuación de Spíndola que, durante el partido, y con dos paradas en la tanda de penalties, ha ayudado al equipo a levantar su cuarta Copa de España.