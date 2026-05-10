Moreno lamenta "de corazón" el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta

Archivo - El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha lamentado "de corazón" el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta Germán, al que ha definido como "un gran hombre que buscó siempre lo mejor para su tierra".

En un mensaje emitido a través de su perfil oficial de la red social X (antes Twitter), Moreno ha enviado "un fuerte abrazo" a su familia a sus compañeros del Partido Popular de Murcia.

Por su parte, el Consistorio murciano ha expresado su "profundo pesar" ante el fallecimiento de una trayectoria "marcada por una vocación de servicio público ejemplar y una entrega permanente a Murcia y a los murcianos".

"Nuestra ciudad acaba de perder a su alcalde, pero también a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos", ha concretado el Ayuntamiento de Murcia.