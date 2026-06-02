Moreno lamenta la muerte del consejero Gómez Villamandos: "Tenemos el corazón roto"

Archivo - El consejero de Universidad e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, jurando su cargo junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del consejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación en funciones, José Carlos Gómez Villamandos, este martes a los 63 años.

"Tenemos el corazón roto. Hoy se nos ha ido José Carlos Gómez Villamandos, una gran persona, un hombre bueno, inteligente y trabajador, inmensamente generoso, que dedicó su vida a la Universidad. Te vamos a echar mucho de menos. Gracias por todo, consejero, compañero y amigo", ha publicado en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Es el segundo consejero en ejercicio que fallece durante la presidencia de Moreno, tras la muerte en abril de 2022 del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda.

Catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, Gómez Villamandos concurrió en las pasadas elecciones andaluzas del 17 de mayo en el puesto número siete de la lista del PP por Córdoba, por lo que no obtuvo plaza de diputado electo, ya que el PP se quedó con seis escaños por dicha circunscripción.

Además, Villamandos fue también elegido rector de la Universidad de Córdoba en mayo de 2014, responsabilidad que ocupó hasta mayo de 2022. Además, en 2019 fue nombrado presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Gómez Villamandos era diplomado también en Alta Dirección de Universidades, y ha participado y dirigido proyectos de innovación y mejora docente y es coordinador del Programa de Doctorado de Medicina y Sanidad Animal, con mención de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia, según se recoge en su biografía publicada en la web de la Junta de Andalucía.

Consejero desde el año 2022 en el Gobierno de Juanma Moreno, era también académico correspondiente de las Reales Academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía Occidental y de Andalucía Oriental.