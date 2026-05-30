Moreno lamenta la muerte de la "pionera" Josefina Molina: "Ha dejado la huella imborrable de una directora referente"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha dado el pésame por el fallecimiento de la "pionera" directora de cine cordobesa Josefina Molina a sus 89 años en Madrid: "Ha dejado la huella imborrable de una directora referente".

Según ha emitido a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), Moreno ha asegurado que "se nos ha ido una pionera", al tiempo que ha definido a Molina como "una mujer que abrió camino en el cine".

"Mi profundo pesar y un fuerte abrazo a la familia de Josefina Molina, Hija Predilecta y Medalla de Andalucía", ha finalizado en presidente del Gobierno andaluz en funciones.

Nacida en Córdoba en 1936 al poco de estallar la Guerra Civil, Molina quedó "fascinada" con 'El río', de Jean Renoir, lo que motivó a que comenzara su andadura como directora de cine. Asidua en videoclubs, tal y como ha relatado la Academia de Cine, fundó una compañía de teatro con la que dirigió cuatro obras. Posteriormente, en 1962, colaboró en el programa de radio 'Vida de espectáculo' con la sección feminista 'La mujer y el cine'.

Tras diversos trabajos como ayudante de realización, su salto en el cine llega en 1973 con la adaptación de 'Vera, un cuento cruel', protagonizada pro Fernando Fernán-Gómez, Julieta Serrano y Alfredo Mayo, y con un guion en el que participó Lola Salvador Maldonado.

No obstante, su trabajo más destacado no llegó hasta 1981 con 'Función de noche', un largometraje a medio camino entre la ficción y el documental, donde los actores Lola Herrera y Daniel Dicenta mantienen una "descarnada conversación sobre el fracaso de su matrimonio".