Moreno lamenta el no de Vox en primera votación y promete "máximo esfuerzo" para lograr su apoyo el jueves

1100639.1.260.149.20260630143951 El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, interviene en la segunda jornada del debate de investidura con las replicas de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. A 30 de junio de 2026 en Sevilla (A - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha lamentado que Vox vaya a votar en contra de su investidura este martes en el Pleno del Parlamento y ha confiado en que en la votación que se producirá el jueves, la segunda a las 48 horas, sí cuente con su apoyo. "Tenemos la responsabilidad de llegar a un acuerdo, lo antes posible y, desde luego, no va a faltar voluntad por parte de mi grupo político", ha señalado Juanma Moreno.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, en su turno de réplica al portavoz de Vox, Manuel Gavira, en la segunda jornada del debate de investidura que se celebra este martes en el Parlamento y en la que se producirá la primera votación de investidura, en la que Vox votará que no. Si transcurridos dos meses desde esta primera votación, Moreno no lograra ser investido presidente de la Junta, se disolvería la Cámara y se convocarían nuevas elecciones, que serían a finales de octubre.

Manuel Gavira ha confirmado en su intervención en el debate que este martes votarán que no a la investidura de Juanma Moreno, y ha insistido en un acuerdo con PP-A que incluya la prioridad nacional, como ha ocurrido en los acuerdos de Vox con el Partido Popular en otras comunidades, "poner fin a las políticas derivadas del fanatismo climático" y la desregulación.

Moreno no se ha pronunciado en su intervención sobre el término de "prioridad nacional" que exige Vox en el acuerdo.

"Lamento que hoy, cuando se produzca la votación en esta cámara, no haya una actitud positiva por parte de ningún grupo y de manera especial del grupo de Vox. Lo lamento porque creo que sí se podían haber dado esas condiciones para que hoy mismo pudiéramos tener gobierno", ha expresado Juanma Moreno, que ha confiado en que de cara a la segunda votación, que se producirá el jueves, PP-A y Vox dialoguen con "máxima intensidad y máxima serenidad y racionalidad para intentar alcanzar un acuerdo".

Ha insistido en que Andalucía "no tiene un minuto que perder", sobre todo, para empezar a elaborar los presupuestos de 2027.

"Cuanto antes empecemos a trabajar, cuanto antes estén conformados los equipos y cuanto antes esté consolidado el gobierno, antes empezaremos a hacer reforma", ha dicho Juanma Moreno.

Ha agradecido a Vox su disposición al diálogo y la negociación para la gobernabilidad de Andalucía, después de que el PP-A se quedara a dos escaños de la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo, al obtener 53 diputados. "Agradezco, y lo digo sinceramente, el esfuerzo que se está haciendo por parte de Vox para intentar alcanzar ese acuerdo", ha señalado Moreno, apuntando que el PP-A también está poniendo de su parte, aunque aún hay que hacer un "esfuerzo de aproximación".

Y es que, según Juanma Moreno, es una "realidad" que Vox y PP-A son dos partidos "distintos" al PP, pero frente a "esas diferencias que existen, que hay que reconocer y que son las que probablemente hayan retrasado la posibilidad de un acuerdo, tenemos que buscar aquello que suma y en lo que podemos estar de acuerdo". "Por tanto, espero que ese diálogo que estamos teniendo llegue a buen término", ha apuntado.

Moreno ha recordado el acuerdo de investidura que el PP-A ya alcanzó con Vox tras las elecciones de diciembre de 2018 (y un pacto de gobierno con Ciudadanos), y que tuvo un grado de cumplimiento de medidas "en más del noventa por ciento de los 37 puntos que habíamos acordado".

Ha insistido en expresar que desea y espera que, de cara a la segunda votación, sigan trabajando para "que se pueda alcanzar un acuerdo lo antes posible".

Asimismo, en su turno de réplica a Gavira, Moreno se ha referido al tema de la inmigración y ha calificado de tremendamente "injusto" con Andalucía el reparto de menores migrantes que ha llevado a cabo el Gobierno central, "mintiendo institucionalmente cuando hacían pasar a adultos, a mayores de edad, por menores". "Una injusticia desde el punto de vista institucional y un trato despectivo hacia los propios menores por parte del Gobierno de la nación", ha dicho.

Ha insistido en que el PP-A cree en una "inmigración ordenada, regulada e integrada" en el mercado laboral y en la sociedad, frente al "atropello" que supone "la falta de políticas migratorias y el descontrol permanente" por parte del Ejecutivo nacional.

Juanma Moreno también ha expresado su preocupación por las mafias del narcotráfico que operan en Andalucía, y ha insistido en reclamar al Gobierno central más medios y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatirlas.