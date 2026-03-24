Montero: "Moreno sabe que me consta que están trabajando en un copago sanitario" para Andalucía

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa, para abordar asuntos en relación a la convocatoria de elecciones en Andalucía. A 24 de marzo de 2026, en Sevilla (Anda - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se ha reafirmado este martes en señalar que le "consta" que desde el equipo del presidente del PP-A y del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, "están trabajando" en la posible implantación del "copago sanitario" en Andalucía.

"Me consta, y Moreno Bonilla sabe que me consta", ha aseverado la candidata socialista a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Sevilla al día siguiente de que el presidente de la Junta comunicara la convocatoria de elecciones en Andalucía para el próximo 17 de mayo.

La dirigente del PSOE-A ha apuntado que tiene "datos, conversaciones", y sabe "en lo que está trabajando" el presidente de la Junta, y ha defendido que ella no traslada "bulos, mentiras como el Partido Popular".

"Me consta que están trabajando en el copago, y él (Juanma Moreno) sabe que yo lo sé, porque él sabe a quién le consultó y a quién se lo dijo", y "hasta ahí le puedo contar", ha añadido María Jesús Montero.

RETA A MORENO A "HABLAR DE POLÍTICA SANITARIA"

De igual modo, la candidata socialista y exconsejera de Salud de la Junta de Andalucía ha retado a Juanma Moreno a "hablar de política sanitaria", y de "por qué el Servicio Andaluz de Salud, siendo la joya de la corona, se ha convertido en un problema para los andaluces" con el Gobierno del PP-A.

Montero ha reivindicado que "la sanidad y la gestión sanitaria" son su "especialización profesional", y ha subrayado que, antes de dedicarse a la política, ha dedicado su "vida a la gestión sanitaria, a quitar listas de espera, a administrar los centros hospitalarios, a ser capaces de trabajar en nuevas prestaciones, a medir la calidad de los servicios públicos".

"Así que cuando quiera el señor Moreno Bonilla, hablamos de la sanidad pública, de cómo estaba en Andalucía" cuando gobernaba el PSOE-A, ella era consejera de Salud y las "primeras páginas" de los periódicos "se ocupaban con noticias sanitarias como la investigación con células madres, el segundo trasplante de cara del mundo o la primera Ley de Muerte digna", mientras que "ahora la noticia es el drama de los cribados del cáncer de mama", según ha lamentado.

Montero ha incidido en aseverar que en las elecciones del 17 de mayo "nos jugamos la salud y la vida", y que dichos comicios constituyen "un referéndum sobre la sanidad pública", desde la premisa de que el Gobierno de Juanma Moreno "ha destrozado y privatizado la sanidad pública andaluza", que ahora es "la peor valorada de España" y presenta "las mayores listas de espera y tiempos para ser atendidos en consulta", según ha advertido.

Montero ha reivindicado que el PSOE, "junto a los andaluces" y en su etapa de gobierno en la Junta, construyó "durante 30 años una sanidad pública" de la que se sentían "orgullosos" los andaluces, y en esa línea ha defendido que los socialistas saben "gestionar la sanidad pública", y de cara a las elecciones de mayo van a "hacer propuestas y un plan propio de trabajo para gestionarla y mejorarla".

"Vamos a revertir el colapso sanitario que hoy padece Andalucía" y que "se expresa en esas listas" de espera, "las mayores de toda España", o "en la crisis del cribado del cáncer de mama, o en las pruebas diagnósticas que tardan tanto tiempo" en practicarse, según ha abundado María Jesús Montero, quien ha prometido que, en sus "primeros días como presidenta de la Junta", aprobaría "un plan urgente para salvar la sanidad pública andaluza, y que vuelva a dar seguridad y una atención de dignidad".

De igual modo, y tras apuntar que próximamente presentarán el "programa sanitario en su globalidad" del PSOE-A de cara a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero se ha referido a preguntas de los periodistas a los conciertos sanitarios, para apuntar que desde su partido lo que han trasladado al respecto es que éstos "nunca" pueden "sustituir a la provisión pública, que tenía que ser complementario en aquellos entornos en donde los centros públicos no tengan capacidad de llegar".

SEGUROS PRIVADOS

En todo caso, Montero ha señalado que "el problema de la privatización de la sanidad en Andalucía no es solo el concierto sanitario", que, de hecho, "ni siquiera es la parte más importante" de ese "problema", que, en cambio, radica en "los seguros privados", que están "subiendo" en esta comunidad hasta llegar a estar suscritos por "en torno a un 40 por ciento" de personas de media, e incluso por más de un 50 por ciento "en alguna provincia como Sevilla", según ha puesto de relieve.

La candidata socialista ha advertido de que "el seguro privado es la antesala al copago", así como que el Gobierno de Juanma Moreno está favoreciendo un "deterioro de la sanidad pública" que "no es una casualidad", sino "el primer escalón para la privatización".

"Si hay deterioro, hay desapego, y si hay desapego, la gente quiere buscarse la vida", para lo cual "se van al seguro privado y, a partir de ahí, empieza a desapegarse de lo público", ha reflexionado María Jesús Montero para concluir señalando que "un sistema público que no dé respuesta a la clase media de nuestro país es un sistema público para pobres, un pobre sistema de salud", ha zanjado.