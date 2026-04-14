Moreno pide, tras la encuesta del Centra, "prudencia" y no caer en la "confianza" porque "no hay nada ganado"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A la reelección, Juanma Moreno, este martes en Sevilla - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A la reelección, Juanma Moreno, ha pedido este martes al electorado de su partido, tras las encuestas que apuntan a que puede revalidar la mayoría absoluta, como la del Centro de Estudios Andaluces (Centra), no caer en la "confianza" porque "no hay nada ganado".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Juanma Moreno se ha pronunciado así después de que este martes se haya hecho público el barómetro del Centra, en el que se indica que el PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 57 diputados las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 42,8% de los votos y una ventaja de 21,8 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 21% de los sufragios y caería hasta los 26-27 escaños.

Juanma Moreno ha manifestado que los datos del Centra reflejan que hay una mayoría de andaluces que quieren estabilidad y, por tanto, "que quieren una mayoría de estabilidad".

"Yo los valoro desde el punto de vista positivo por ver que esa mayoría que añoran los andaluces y que añoran también en otras partes de España, como en Extremadura, en Aragón o en Castilla y León, o en el conjunto del país, también se nota aquí", ha señalado.

Moreno ha apuntando, no obstante, que a todas las encuestas les da el valor que tienen, "que es una foto del momento" y aún quedan cinco semanas para las elecciones, por lo que hay que ser "muy prudente".

Así, ha querido trasladar a los electores del PP-A, por la "confianza" que puedan tener, que "no hay nada ganado, que las elecciones se producen el 17 de mayo y, hasta entonces, no vamos a saber lo que sucede".

Además, ha insistido en que en Andalucía, "lo que nos jugamos es tener una mayoría estable, como la que hemos disfrutado a lo largo de estos cuatro años" o meternos "en el lío en el que se encuentran desgraciadamente otros territorios que llevan, ya algunos, medio año sin gobierno".

Sobre Vox, ha señalado que está teniendo un crecimiento "más lento y ralentizado" en Andalucía y ha insistido en que él espera lograr los "votos suficientes para tener esa mayoría de estabilidad".



