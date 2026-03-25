Moreno pide a PP-A no entrar en campaña de "confrontación" de Sánchez y avisa de no confiarse:"Esto no está ganado"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, este miércoles durante su intervención en la Junta Directiva del PP-A, en Sevilla - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles al PP-A, por un lado, no entrar en la campaña de la "confrontación" del jefe del Ejecutivo español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ante las elecciones andaluzas del 17 de mayo, y, por otro lado, no confiarse porque "esto no está ganado".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención en la Junta Directiva Autonómica del PP-A celebrada en Sevilla, en la que ha dado cuenta ante los suyos de su decisión de convocar las elecciones andaluzas el domingo 17 de mayo: "No hemos adelantado; no hemos buscado oportunismo político ni hemos buscado el interés del partido, sino simplemente hemos cumplido con lo que nos manda el Estatuto de Autonomía", esto es legislaturas de cuatro años y "hemos cumplido cuatro años".

"Tenemos la conciencia tranquila de que hemos trabajado como el que más y nos hemos esforzado como el que más", según ha indicado Juanma Moreno, para quien los miembros del PP-A pueden salir a la calle durante la campaña electoral con "la cabeza alta a explicar lo que hemos hecho a lo largo de estos cuatro años y lo que vamos a seguir haciendo en los próximos cuatro años si los ciudadanos nos dan la confianza".

Pero ante todo, ha pedido a sus compañeros no entrar "en la campaña que han diseñado desde Ferraz", por que "sanchismo ya sabemos que lo inunda todo" y sólo sabe "sobrevivir desde la confrontación y la división, a través de la construcción de un muro entre españoles y un muro entre andaluces".

Ha recordado las palabras de la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, de que Sánchez iba a tener importante presencia en la campaña: "Puede venir, evidentemente, es el presidente del Gobierno de España, nosotros no tenemos ningún problema, pero sabemos a lo que va a venir, a confrontar y a tensionar".

"Va a venir a intentar movilizar a otros; a intentar buscar el cuerpo a cuerpo y a intentar provocarnos", ha añadido Juanma Moreno, quien ha insistido en pedir a su partido no entrar en "ninguna provocación".

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