Moreno pierde la mayoría absoluta y no evita el "lío" con Vox por la subida de Adelante con un nuevo descenso del PSOE

El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, interviene en un acto de campaña en Cádiz- Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Juanma Moreno ha vuelto a ganar ampliamente las elecciones autonómicas en Andalucía este 17 de mayo pero se queda a dos escaños de la mayoría absoluta (55 diputados) al perder cinco parlamentarios, lo que no le permite evitar "el lío" de un pacto con Vox tras los precedentes de comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla León. Vox sólo crece un diputado en relación a los comicios de 2022 pero logra su objetivo de ser decisivo para la investidura de Moreno, al 98,3% del voto escrutado.

Por su parte, el PSOE cae a su peor resultado histórico con María Jesús Montero al frente y se queda con 28 parlamentarios en el que tradicionalmente había sido su gran granero de votos en toda España. A su izquierda, Adelante Andalucía experimenta un espectacular crecimiento de la mano de José Ignacio García y pasa de dos a ocho diputados --su subida es igual a la caída de parlamentarios del PP-- y le permiten dar el 'sorpasso' a Por Andalucía, coalición que integra a IU, Podemos, Sumar y otras formaciones de izquierda, que liderada por Antonio Maíllo resiste con cinco escaños que le garantizan grupo parlamentario.

Tras más de siete años al frente del Ejecutivo andaluz, Moreno ha logrado una amplia victoria con más de 50.000 votos que en junio de 2022 pero se queda sin mayoría absoluta tras dejarse 1,6 puntos de apoyo y cinco parlamentarios por Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. Los populares vuelven a ser la fuerza más votada en las ocho provincias pero Moreno se queda lejos su principal objetivo, evitar el "lío" de un pacto con Vox en Andalucía sobre el que ha alertado reiteradamente desde que fijó la fecha electoral.

EL PSOE AHONDA EN SU SUELO ELECTORAL EN SU TRADICIONAL GRANERO DE VOTOS

Por su parte, el PSOE ahonda en su suelo electoral tras perder la Junta por primera vez en 2018 y cae a los 28 diputados con el 22,7% de los votos de la mano de María Jesús Montero, tras su apuesta por convertir la cita electoral del 17M en un "referéndum" sobre la gestión de los servicios públicos en Andalucía, con el foco puesto sobre todo en la sanidad, empeorando los resultados de su antecesor, Juan Espadas. Los socialistas mantienen el segundo puesto en todas las provincias excepto Almería, donde son superados en votos por Vox.

El resto de formaciones mejora sus resultados de hace cuatro años. Vox gana de la mano de Manuel Gavira un escaño respecto a los obtenidos por Macarena Olona en 2022 y con 15 diputados se convierte en clave para la investidura de Moreno como ya ocurrió en 2018, cuando se estrenó como fuerza con representación institucional en Andalucía con 12 diputados rompiendo todos los pronósticos y fue clave para permitir el primer ejecutivo autonómico no socialista al facilitar la investidura de Moreno en un gobierno de coalición con Ciudadanos (Cs). Durante toda la campaña Vox ha exigido a Moreno la aplicación en Andalucía del principio de "prioridad nacional" vigente en Aragón y Extremadura y ha advertido al PP de que no le darán su apoyo gratis como en 2018.

A la izquierda del PSOE irrumpe con fuerza Adelante Andalucía, que logra representación en todas las provincias salvo Jaén y Almería (dos por Cádiz y Sevilla) de la mano de José Ignacio García, que ha cuadriplicado los resultados de Teresa Rodríguez rozando los 400.000 votos con el 9,6% de los votos y superando a Vox en votos en Cádiz y Sevilla. Por Andalucía cae al quinto puesto tras el 'sorpasso' de Adelante pero resiste con grupo parlamentario propio con cinco escaños aunque pierde un 1,4% de apoyo en las urnas respecto al 2022.