Moreno promete una "reforma profunda" del SAS y urge a "frenar el destrozo irreparable" por la huelga

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, interviene en el debate de investidura. A 29 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a presidir la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha prometido este lunes en su debate de investidura en la Cámara autonómica una "reforma profunda" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y una ley de garantía para "blindar" que el presupuesto crezca todos los años y para que "no se reduzca" plantilla, al tiempo que ha urgido al Gobierno de España, y más específicamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, a "frenar el destrozo", que ha calificado de "irreparable", de la huelga médica, con seis paros totales entre 2025 y lo que va de 2026, con un impacto económico de 200 millones de euros y 1,5 millones de actos sanitarios suspendidos.

En su discurso, Juanma Moreno ha reconocido su "sorpresa" ante el hecho de que el Gobierno de España haya sido "incapaz de parar" la huelga de los médicos. Le ha afeado, de hecho, su "falta de interés por llegar a un acuerdo" con los sindicatos médicos. "Exigimos al Gobierno central que de una vez por todas y de forma inmediata abra una negociación seria y eficaz con los representantes de los médicos y frene el destrozo que está causando en la sanidad", ha sentenciado.

Frente a esto, el candidato del PP a presidir de nuevo la Junta de Andalucía ha prometido ir "de la mano" de los profesionales sanitarios para abordar y desplegar en los próximos cuatro años una "reforma profunda" del SAS a fin de "actualizar" una estructura "obsoleta". Con "fórmulas audaces", entre las que ha mencionado la Inteligencia Artificial (IA), Moreno ha anunciado la creación de un polo de innovación en salud que haga de Andalucía un "referente europeo en investigación, tecnología y formación sanitaria".

El presidente en funciones ha asegurado que su "anhelo" es que haya una sanidad pública que atienda "a tiempo" y sea de "calidad", para, a renglón seguido, hacer una defensa de los recursos invertidos en el sistema sanitario andaluz desde 2018, con "más fondos, más plantilla, más equipamientos y más infraestructuras".

En este punto, ha apuntado a los grupos de oposición de la izquierda, a los que ha acusado de "equivocarse" al hacer un "uso maniqueo" de la sanidad. "Se trata de trabajar para avanzar y los andaluces así lo han entendido" en las últimas elecciones del 17M, ha argumentado Juanma Moreno, para el que "la sanidad no necesita ruido interesado". "La utilización electoral de la sanidad pública no ha tenido respaldo en las urnas", ha concluido.