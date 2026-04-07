Moreno sitúa a consejeros y al número dos del PP-A como cabezas de lista al 17M con cinco caras nuevas respecto a 2022

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, (d) junto al secretario general del PP-A, Antonio Repullo, (i) durante el comienzo del XVII Congreso del PP Andaluz.- Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Electoral del PP andaluz aprobará este miércoles los números uno de las candidaturas en las ocho provincias andaluzas para las elecciones autonómicas del 17 de mayo con el candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, repitiendo por Málaga y consejeros del Gobierno andaluz en el resto de provincias a excepción de Córdoba, donde lidera la candidatura el secretario general del partido y coordinador de campaña, Antonio Repullo.

Respecto a los comicios de junio de 2022, las caras nuevas como cabezas de lista son el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, por Almería, que sucede a la ahora eurodiputada Carmen Crespo; el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, por Cádiz, lista liderada hace cuatro años por la vicepresidenta primera del Parlamento Ana Mestre; Repullo por Córdoba, donde en 2022 lideró la lista el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre; la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, por Granada, que sucede a la actual alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo; y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, por Jaén, que sucede al diputado en el Congreso Juan Bravo.

Por contra repiten como números uno respecto a las últimas elecciones autonómicas el propio Juanma Moreno por Málaga; la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, por Sevilla; y la consejera de Inclusión, Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López.

Según informa el PP-A en un comunicado, la eleccion de los cabezas de lista, cuatro hombres y cuatro mujeres, constituye una "apuesta por la experiencia política y la gestión de los últimos años, ya que siete forman parte como consejeros del actual Gobierno autonómico y el octavo, Antonio Repullo, actualmente secretario general del PP-A, fue delegado del Gobierno de la Junta en la provincia de Córdoba en la legislatura anterior".

El Comité Electoral del PP-A aprobará las listas completas este miércoles, primer día de plazo para la presentación de las candidaturas ante la Junta Electoral. Posteriormente deberán recibir el visto bueno del Comité Electoral Nacional del partido.

El presidente del Comité Electoral del PP-A, Antonio Sanz, ha destacado la "diligencia" con la que el partido ha solventado este "trámite importantísimo", lo que a su juicio representa "una muestra más de la unidad, la serenidad y la estabilidad que reina en el PP-A, que es la misma de la que hace gala nuestra comunidad autónoma".