Moreno ve a Montero "de paso" por Andalucía y le reprocha no plantearse "abstención" a su investidura

1100718.1.260.149.20260630174624 El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, afronta la segunda jornada del debate de investidura con las intervenciones de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios. A 30 de junio de 2026 en Sevilla (A - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido este martes de que la secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero, está "de paso" en Andalucía, y le ha reprochado que no se haya planteado la "abstención" de los socialistas ante su investidura como le ha pedido "gente de su partido".

Juanma Moreno se ha pronunciado así en su replica a la intervención de María Jesús Montero en el debate de investidura que se ha celebrado este lunes y martes en el Parlamento andaluz y al que él se ha sometido.

Moreno ha trasladado a Montero la bienvenida al Parlamento andaluz, aunque no se sabe el tiempo "que estará", pero por el tiempo que ha estado fuera "se nota que tiene un profundo desconocimiento de lo que ha pasado desde el año 2018 hasta el año 2026" en Andalucía. Lo ha demostrado, a su juicio, con una intervención "turbo, trepidante, desordenada y un tanto caótica, como suele ser habitual en muchas de sus intervenciones".

Asimismo, Juanma Moreno ha manifestado que parece que Montero ya se ha erigido como "la líder de la izquierda" en el Parlamento andaluz. Ha considerado además una "falta de respeto" a la institución que Montero haya dicho que "venimos a charlas" en la Cámara, cuando a lo que "venimos es a exponer y a debatir los puntos de vista de cada uno de los grupos".

"Se nota que lleva ocho años fuera del Parlamento, porque le ha perdido el respeto a este Parlamento con ese tipo de afirmaciones que son completamente impropias de quien ha sido consejera", en el Gobierno andaluz, según ha dicho Moreno, para quien Montero está "de paso" en la Cámara andaluza y "va a hacer lo que hicieron sus antecesores, (Susana) Díaz y (Juan) Espadas, coger el camino de Madrid con un acta en el Senado y quizá con una motivación especial".

Para Juanma Moreno, la líder del PSOE-A "no tiene credibilidad" ante los ciudadanos porque "ha hecho de la mentira una base sobre la que construir su carrera política".

Juanma Moreno ha señalado que, en ningún momento, Montero se ha mostrado dispuesta a negociar con él tras el resultado de las elecciones del 17 de mayo, y tampoco ha "querido atender a algunas de las voces de su propio partido, donde ha habido alcaldes y líderes sindicales que le han dicho que quizás tendría que hacer alguna reflexión sobre la abstención" en su investidura como presidente de la Junta.

"Y usted ha hecho oídos sordos no solamente a gente de su propio partido y a organizaciones sociales y sindicales que se lo habían recomendado", ha indicado Juanma Moreno, para quien María Jesús Montero solamente tiene un "objetivo, que es intentar erosionar" un gobierno del PP-A de "la única manera que sabe, que es insultando y faltando a la verdad permanentemente, como ha hecho a lo largo y ancho de su biografía política, no solamente en Andalucía, sino también en el conjunto de España".

Asimismo, Juanma Moreno, que se ha referido en varias ocasiones a las actuaciones de Montero como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda (cargos que dejó para optar a la Presidencia andaluza), ha señalado que ella, el pasado 17 de mayo, "cosechó el peor resultado de la historia del socialismo en Andalucía" porque no ha "movido ni un músculo" por esta tierra en ocho años, y ha aludido a sus acuerdos con los independentistas catalanes en materia de financiación autonómica.

Según el presidente andaluz en funciones, Montero, que ha sido "la mujer más poderosa de España, después de Isabel la Católica", se ha "fajado para aflojar la cartera para beneficiar al independentismo", en detrimento de comunidades como Andalucía, a la que ha "maltratado".

"No ha apostado nunca por Andalucía, porque ha antepuesto los intereses de su venerado jefe, una y otra vez, al interés de toda España y al de Andalucía", ha dicho Moreno, para quien el único interés de Montero es la "supervivencia" de Pedro Sánchez.

Siguiendo con un discurso en clave nacional, Moreno ha reprochado a la líder del PSOE-A que haya acusado al gobierno del PP-A de "degradar la democracia". "Degradar la democracia es ser ministra de Hacienda y no cumplir la Constitución española al no presentar los presupuestos generales del estado", según ha dicho a Montero el presidente en funciones de la Junta, quien ha añadido que "degradar la democracia" también es que altos dirigentes del PSOE y ministros "hayan conectado y ampliado una enorme red de corrupción en torno al Gobierno", lo que ha conllevado una condena de 24 años de cárcel a un exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento como José Luis Ábalos.

En relación con la situación de la sanidad pública andaluza, Juanma Moreno ha pedido a Montero que basta ya "de mentiras" porque ella fue precisamente la que "privatizó" y "más conciertos sanitarios" hizo en su etapa como consejera andaluza de Salud, al tiempo que fue la que llevó a cabo más "recortes" en presupuesto y profesionales sanitarios.

"No se pueden utilizar los bulos y las mentiras para desprestigiar nuestro sistema sanitario e intentar dañar a este gobierno, porque sabe que no hay ninguna privatización ni copago", ha trasladado a Montero.

Tras la amplia intervención de Juanma Moreno en la que ha aludido en numerosas ocasiones al "maltrato" de Montero hacia Andalucía en su etapa en el Ejecutivo nacional, la líder del PSOE-A lo ha acusado de estar "obsesionado" con ella con un "ataque personal" permanente.

"Yo no me presento a la investidura, sino que hay que hablar de usted y de su programa de gobierno", ha dicho Montero a Juanma Moreno, a quien ha reprochado también el tiempo que ha dedicado a hablar de su etapa como consejera de Salud en la Junta hace ya varios años.