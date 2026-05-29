Un motorista muerto y un peatón herido en un accidente en Ogíjares (Granada)

Carretera de Armilla, en Ogíjares (Granada) - 112 ANDALUCÍA

GRANADA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 36 años de edad ha fallecido y un peatón de 24 años ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado a última hora de este jueves 28 de mayo en la localidad granadina de Ogíjares, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios testigos llamaron minutos antes de medianoche para avisar de que una moto había atropellado a un peatón en la carretera de Armilla, a la altura del cruce con la calle Caño Cerecillo, y que ambos implicados estaban heridos.

Acto seguido se activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a Policía Local.

Fuentes sanitarias y policiales han confirmado que, como consecuencia del suceso, el motorista, de 36 años, falleció en el lugar tras recibir asistencia y que el peatón, un varón de 24 años, resultó herido y fue evacuado al hospital Clínico San Cecilio.