Movilización este miércoles ante el Parlamento andaluz para reclamar la actualización del precio plaza de las guarderías

Archivo - Una alumna de una escuela infantil. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Escuelas Infantiles Unidas, entidad que representa al 25% de las escuelas infantiles adheridas al programa de ayuda de la Junta de Andalucía, ha confirmado este lunes una movilización para reclamar la actualización del precio plaza en el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, "congelado desde 2020". La movilización, convocada para este miércoles 25 de marzo a las 12,00 horas en la sede del Parlamento de Andalucía, está también impulsada por otras organizaciones del sector, como FSIE Andalucía, Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía y ACES Andalucía.

La patronal de esta etapa educativa "espera seguir dialogando y obtener una respuesta de la Junta de Andalucía de cara al precio de la plaza para el curso 2026-2027, tras los últimos encuentros con la Administración y demás entidades de la mesa sectorial", ha recogido Escuelas infantiles Unidas en una nota de prensa remitida a los medios.

"El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada, y el director general de Planificación de Centros, Rafael Salas, han planteado tres líneas de actuación para los próximos meses: la de la progresión de la gratuidad para familias con alumnos de 1 a 2 años, el establecimiento de un mecanismo de actualización del precio de la plaza y la modificación del sistema de tramitación del aula matinal y del aula de tarde", detalla el comunicado.

Escuelas Infantiles Unidas valora "positivamente" la gratuidad del tramo de 1 a 2 años, al considerarla un "avance importante" para las familias andaluzas, ya que facilita el acceso a la educación infantil en una etapa clave para el desarrollo del alumnado y favoreciendo la conciliación familiar y laboral. No obstante, la organización considera que estas iniciativas, "en su conjunto, no responden en este momento a las necesidades reales y urgentes del sector".

"Las escuelas infantiles llevamos años soportando una situación económica cada vez más compleja, marcada por el incremento de los costes estructurales (personal, suministros, alimentación, mantenimiento), sin que se haya producido una actualización suficiente y efectiva del precio de la plaza". Por ello, "resulta imprescindible concretar y garantizar una actualización real y adecuado del precio de la plaza, congelado desde 2020, de cara al próximo curso, que permita asegurar la viabilidad económica de los centros y el mantenimiento del servicio educativo", concluye la nota.