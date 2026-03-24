Muere una persona al salirse de la carretera el vehículo en el que circulaba en Cardeña (Córdoba)

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CARDEÑA (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

Una persona, de la que no han trascendido datos, ha perdido la vida en la tarde de este martes en el municipio cordobés de Cardeña tras salirse de la carretera el vehículo en el que circulaba.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el suceso ha ocurrido en la carretera N-420, a las 19,15 horas, el teléfono 112 ha gestionado un aviso por una salida de vía de un turismo con una persona herida.

La sala coordinadora ha activado a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a los bomberos.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de una persona de la que no se conocen más datos.