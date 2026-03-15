Muere una persona tras sufrir un accidente con un tractor en Fuente-Tójar (Córdoba)

Archivo - Helicóptero sanitario de 061. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona, de la que se desconocen más datos, ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente con un tractor en la localidad cordobesa de Fuente-Tójar, según ha informado en un comunicado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 112 atendía a las 13,00 horas una llamada de socorro que informaba del accidente de un tractor, que podría haber caído a un tajo en una finca.

Desde la sala coordinadora se activaba entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero, a la Guardia Civil y a los Bomberos de Priego de Córdoba, ya que era necesario el rescate porque se encontraba en una zona "abrupta y de difícil acceso".

Los operativos en el lugar han confirmado el fallecimiento de la víctima, sin que hayan trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso, según han explicado desde el 112.