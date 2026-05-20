Multan en Granada al conductor de un patinete eléctrico que septuplicaba la tasa de alcohol y se saltó un semáforo

Pillan en Granada a un conductor de un patinete eléctrico que multiplicaba por siete la tassa de alcohol y se saltó un semáforo en rojo. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de un patinete eléctrico ha sido interceptado y multado por la Policía Local de Granada tras saltarse un semáforo rojo y arrojar una tasa de alcohol que multiplicaba por siete el límite legal establecido.

Según el cuerpo local de seguridad los hechos han tenido lugar este pasado martes cuando los agentes pararon al conductor de este vehículo de movilidad personal (VMP) tras no respetar la parada obligatoria en un semáforo en rojo.

En un publicación en sus redes sociales, la Policía Local señala que, tras hacerle la prueba de alcoholemia, la misma arrojó una tasa de alcohol de 1,78 milígramos por litro de sangre, lo que supone septuplicar el límite legal permitido en España, que es de 0,25.

Al conductor se le impuso una multa de 1.000 euros por conducir bajo los efectos del alcohol y de 500 euros por incumplir las normas de tráfico al saltarse el semáforo en rojo.

No es la única infracción grave de un conductor de VPM registrada en los últimos días en la capital granadina, toda vez que la Policía Local también ha informado de otro caso en el que coincidieron hasta cuatro infracciones por parte de la misma persona.

Se trataba de un conductor de un patinete que fue interceptado por los agentes cuando circulaba usando auriculares, con un pasajero adicional en el vehículo, con el patinete sin registrar y sin seguro. La coincidencia de estos cuatro incumplimientos le han suspuesto al infractor multas por un total de 800 euros.

Desde la Policía Local de Granada han explicado que estos casos se han registrado en el marco del dispositivo especial que el cuerpo realiza en la ciudad para el control de vehículos de movilidad personal.