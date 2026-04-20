El Museo del Louvre prestará dos obras para la exposición 'Córdoba romana. La ciudad oculta' de noviembre a febrero

La viceportavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, y la delegada de Cooperación y Solidaridad, Narci Ruiz. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, y la delegada de Cooperación y Solidaridad, Narci Ruiz, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado un convenio con el Museo del Louvre para el préstamo de dos obras para la exposición 'Córdoba romana. La ciudad oculta', a celebrar en la Sala Vimcorsa, desde el 5 de noviembre de 2026 hasta el 7 de febrero de 2027.

En una rueda de prensa, la viceportavoz ha explicado que se trata de "un busto de Germánico y una estatua de Heracles, que serán dos de las piezas principales que conformarán esta exposición", al tiempo que ha indicado que "los trámites se empiezan desde ya, porque ante la incorporación de todas estas piezas, debido al valor que tienen, son trámites bastante complejos y hay que trabajar con tiempo para garantizar que la exposición sea todo un éxito, tal y como se tiene previsto".

Además, ha recibido el visto bueno la modificación del Plan Normativo Anual 2026, con la incorporación de la ordenanza de ferias, así como la convocatoria de un nuevo plazo de cinco días hábiles para la presentación de solicitudes de instalación de casetas para la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Han salido adelante el expediente de contratación relativo al contrato mixto para el suministro de kits de drogas indiciarios y servicio de recogida y análisis de confirmación de muestras de fluido oral y contraste de sangre para la Policía Local, por un valor de 105.000 euros con una duración de dos años.

También, el expediente de contratación relativo al contrato de patrocinio para la celebración de la Feria Taurina, para la promoción de Córdoba, del Museo Taurino y las actividades culturales vinculadas a la tauromaquia 'Córdoba es tauromaquia. Museo Taurino, centro de la cultura taurina', por 60.500 euros, y el expediente de contratación privada de Maki & María Artés para su participación en la Noche Blanca del Flamenco, por 43.660 euros.

COOPERACIÓN

Por otra parte, se han respaldado las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a proyectos de Acción Humanitaria y las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a proyectos de Cooperación al Desarrollo (modalidad A).

Según ha avanzado la edil Narci Ruiz, se prevé que el lunes 27 de abril se aprueben las convocatorias de Educación al Desarrollo, que es la tercera categoría.