El Museo del Prado restaura y expone un políptico de la Diócesis de Córdoba

El políptico de la Virgen de la Leche, de Pedro de Córdoba, restaurado y expuesto en el Museo del Prado. - DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Córdoba está presente con un políptico, que ha sido previamente restaurado en el Museo del Prado de Madrid, en la nueva exposición que acoge el propio museo en la capital de España, titulada 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)', y que se podrá visitar hasta el 20 de septiembre

Así lo recoge la Diócesis de Córdoba en su web, consultada por Europa Press y en la que se precisa que la mencionada exposición acoge un políptico de la Virgen de la Leche, de Pedro de Córdoba, realizado en temple sobre tabla con unas medidas de 165 por 283 centímetros. La obra destaca por su excepcional valor artístico, pero también por el hecho de que es "una de las claves de difusión del italianismo en el Sur del desaparecido Reino de Castilla".

Debido a las carencias del estado de conservación del políptico, el Museo del Prado lo ha sometido a un proceso previos de restauración y ha procedido a incluirlo en esta exposición, que revela el impacto italiano en el gótico español, que está comisariada por el jefe de Colección de Pintura Europea hasta 1500, Joan Molina Figueras, y que está integrada por más de un centenar de obras.

Pinturas, esculturas, piezas de orfebrería, manuscritos iluminados, dibujos, bordados, e incluso tejidos de seda, de 31 instituciones españolas y 25 extranjeras, reflejan cómo los artistas hispanos reformularon el Trecento con un lenguaje visual híbrido, sofisticado y original.

La muestra incluye a maestros italianos como Ambrogio Lorenzetti, Gherardo Starnina, Lupo di Francesco, Barnaba da Modena, Andrea di Petruccio o Geri Lapi, que se codean con Ferrer y Arnau Bassa, los hermanos Serra, Pedro de Córdoba o Miquel Alcañiz.

'A la manera de Italia' se acompaña además de un libro de estudio firmado por su comisario. Los temas abordados y las obras expuestas serán también objeto de análisis crítico en un congreso internacional que tendrá lugar en el Museo del Prado entre el 9 y el 11 del próximo mes de septiembre.