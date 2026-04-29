Nace 'Cartas a Federico', el nuevo certamen de la Diputación de Granada para rendir homenaje a Lorca

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, y el director del Patronato Lorca, Juan Castilla, presentan el concurso 'Cartas a Federico'. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, a través del Patronato Lorca, ha presentado el I Certamen Literario 'Cartas a Federico', una nueva iniciativa cultural destinada a fomentar la divulgación y difusión de la figura y la obra del poeta granadino universal Federico García Lorca.

El certamen está abierto a personas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad que podrán participar escribiendo a mano una carta dirigida a Federico García Lorca.

Las misivas deberán enviarse por correo certificado al apartado postal 1898, habilitado por Correos en un claro guiño al año de nacimiento del poeta, reforzando así el carácter íntimo y personal de esta propuesta literaria.

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, que ha presentado la iniciativa junto al director del Patronato Lorca, Juan Castilla, ha destacado que "este certamen nace con la vocación de acercar a nuevas generaciones la sensibilidad y la vigencia de Federico García Lorca, invitando a la ciudadanía a dialogar con su legado desde la emoción y la palabra escrita".

Por su parte, el director del Patronato Lorca, Juan Castilla, ha señalado que "hablamos de una propuesta que recupera la esencia de la escritura como acto íntimo y reflexivo, al tiempo que rinde homenaje a uno de los grandes referentes de la literatura universal".

"Esperamos recibir cartas de muy distintos lugares del mundo, lo que reforzará el carácter universal de la obra de Lorca y su capacidad de seguir inspirando hoy".

SOBRE EL CERTAMEN

Todas las cartas recibidas entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2026 entrarán en concurso. Un jurado de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura será el encargado de seleccionar la carta ganadora, cuyo fallo se hará público en el último cuatrimestre de 2026.

La persona ganadora recibirá un premio en metálico de 3.500 euros y su carta será publicada por el Patronato Lorca. El certamen culminará con una gala de entrega del premio organizada por la institución.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Correos, que contribuirá a la difusión del certamen mediante un montaje expositivo en sus oficinas principales de ocho capitales de provincia españolas, acercando así la figura de Lorca a la ciudadanía.