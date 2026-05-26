Nieto destaca la "impecable" labor del juez en el caso Zapatero y critica la estrategia de la "tinta de calamar"

1090391.1.260.149.20260526130316 El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, en una imagen de archivo. - Arsenio Zurita - Europa Press

CÓRDOBA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha afirmado este martes, respecto a la imputación por la Audiencia Nacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que "se ha conseguido" evitar que "la estrategia habitual de la tinta del calamar, del 'lawfare'" ocultara lo que "es una realidad", la de que el instructor del caso, José Luis Calama, "es uno de los jueces técnicamente mejor cualificados".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, Nieto ha subrayado que el juez que "está al frente de la instrucción ha hecho un trabajo tremendamente objetivo y técnicamente impecable", lo que ha permitido, en su opinión, "que todos tengamos acceso a una visión mucho más clara de lo ocurrido".

Así, el consejero ha señalado que en este asunto "ha habido un grupo de personas que se han aprovechado" de "un narcoestado, de un estado en el que la corrupción se ha convertido en algo sistémico, que es Venezuela, que necesitaba canales de distribución de su materia prima más valiosa", como es "el petróleo", pero también del "oro y piedras preciosas que estaban embargadas".

Nieto ha señalado, en este contexto, "ha participado una trama, que es lo que se está investigando en este momento y, por otro lado", también ha habido "recursos del Gobierno de España que se han puesto a disposición de personas que, evidentemente, no debían haberlos recibido, con ejemplos como el de Plus Ultra, que ha recibido un rescate, que más parece una mordida que un rescate".

Por ello, el consejero ha pedio que "se deje trabajar a la justicia, que se respete ese trabajo independiente, que se respete también la presunción de inocencia", aunque ha añadido que "todos tenemos la obligación, y lo leemos en cualquier medio de comunicación, de sacar conclusiones sobre los hechos que aparecen en esa investigación".

En este contexto, el consejero ha criticado a quienes "atacan sistemáticamente a la justicia" y ha destacado que "el auto del juez estaba terminado a principios de mayo", antes de la campaña electoral de Andalucía, lo que demuestra, según su criterio, la independencia judicial.

Nieto ha manifestado su preocupación por la implicación del expresidente al afirmar que "una persona con la imagen y con la trayectoria de Rodríguez Zapatero se vea involucrado en algo tan poco edificante como lo que leemos, lo que conocemos, y con noticias como lo de la famosa caja fuerte con las joyas, me parece que es muy preocupante y muy negativo para el conjunto de España".

CONTRA LA CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA

Respecto a los mecanismos para prevenir la corrupción en Andalucía, por parte de la Junta, el consejero ha destacado que "la Unión Europea está haciendo un balance de cómo se están aplicando en las distintas comunidades autónomas las medidas que se impulsan desde ese organismo europeo", y ha recordado que Andalucía cuenta con "la Oficina Antifraude, que está funcionando de una manera impecable", y también con "la Oficina de Transparencia", que, igualmente "está funcionando de una manera impecable".

Nieto ha concluido que "lo importante es predicar y dar trigo" y ha criticado a "algunos que quieren" aparecer "como los referentes éticos de la política y luego aparecen en causas como éstas", asegurando que "en los últimos siete años y medio en Andalucía", es decir, desde que gobierna el PP en la Junta, "la corrupción se ha perseguido, la corrupción se ha parado y yo creo que tenemos la suerte de que vivimos en una tierra en la que ese tipo de fenómenos no han llegado, no han aparecido, o han sido cortados a tiempo por esos sistemas de vigilancia que la Junta de Andalucía ha activado".