La Noche en Blanco programa para el 15 de mayo hasta 85 propuestas con las que descubrir el casco antiguo de Jaén

Presentación de la Noche en Blanco 2026 - UJA

JAÉN 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Noche en Blanco 2026 se celebrará el 15 de mayo para convertir el casco histórico de la capital jiennense en un "inmenso lienzo urbano" abierto al patrimonio, la música y la creatividad. Este año se han programado 85 actividades, entre intervenciones artísticas, musicales y otras propuestas culturales.

Así lo ha apuntado la vicerrectora de Cultura de la UJA, Marta Torres, en la presentación de la programación y cartel de la edición de 2026, que vuelve a nacer del esfuerzo conjunto de la Universidad de Jaén, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento, junto con decenas de entidades colaboradoras.

Será "una noche familiar y totalmente gratuita que resulta especialmente sugerente para descubrir nuevos enclaves en la ciudad e iniciativas artísticas singulares", ha declarado Torres.

PROGRAMACIÓN

La inauguración será a las 19,30 horas en la lonja del Teatro Infanta Leonor. A partir de ahí, la Batucada de la UJA marcará el recorrido, donde se podrán encontrar diversas propuestas culturales, enclavadas en el casco histórico jiennense.

En este sentido, la programación se articula en torno a distintos ámbitos, desarrollados desde la lonja del Teatro Infanta Leonor, pasando por La Magdalena, San Juan, Archivo Histórico Provincial, el Hospital San Juan de Dios, Centro Cultural Baños Árabes, Palacio de Villardompardo, Judería, San Bartolomé, Palacio Provincial, San Ildefonso hasta la Plaza de Santa María.

Habrá visitas guiadas, a cargo del profesorado y alumnado de Historia del Arte de la UJA, a espacios religiosos y civiles, como la Catedral de Jaén, el Sagrario, la iglesia del monasterio de Santa Teresa, la iglesia del convento de Santa Clara y compás, La Merced, San Ildefonso, San Bartolomé, San Juan, Santa María Magdalena y el Arco de San Lorenzo. También habrá visitas refugio antiaéreo del Albergue Inturjoven y Archivo Histórico Provincial; plaza de toros; iglesia del antiguo convento de Santo Domingo.

A esto se sumarán visitas libres al Centro Cultural Baños Árabes/Palacio de Villardompardo, Hospital San Juan de Dios y Palacio Provincial de la Diputación de Jaén, así como al Palacio de Cultura/Salón Mudéjar y el Refugio antiaéreo de la Plaza de Santiago. Otros espacios de puertas abiertas serán la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Nogué, Jaén Edita, la Escuela de Arte Flamenco El Tabanco y la Biblioteca Literaria Giennense.

Por otro lado, se desarrollarán rutas patrimoniales por la judería de Jaén con 'Onde los sefaradim moravan', a cargo de Iuventa, y musicalizada con Violin Live, gracias a la colaboración y patrocinio de la Fundación Unicaja; el barrio de El Almendral y sus murales, el barrio de La Magdalena de la mano de alumnado del colegio San Vicente de Paúl mediante el Proyecto de Aprendizaje y Servicio, y como novedad dos rutas auspiciadas por la UJA por patios y la ruta del agua, desde el raudal de La Magdalena.

En el ámbito de la creación artística, destaca la instalación artística Puzzl6 (mural dinámico), el taller inicial estampación de Tote Bags, la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Nogué, la instalación de foto-escultura sobre maquetas de edificios emblemáticos del casco urbano jiennense intervenidas con fotografía, la instalación escultórica 'Simbiosis modular. Totems con molduras de partes de monumentos de Jaén', o el taller de creación de luminarias con aceite de oliva.

A todo ello se le suman talleres infantiles sobre arte contemporáneo, con el patrocinio de Fundación Caja Rural en torno a su XIX Certamen de Artes Plásticas, y un taller sobre el yute y técnicas tradicionales, ambos en el Centro Cultural Baños Árabes.

En cuanto a las exposiciones, podrán visitarse en el Archivo Histórico Provincial, el antiguo Hospital de San Juan de Dios, el Palacio de la Diputación de Jaén, el Centro Cultural Baños Árabes, la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Nogué y la UPMJ.

En materia de artes escénicas, se contará, en la sede Sabetay de la UPM, con 'Baile inolvidable. Aula abierta de bailes de salón', Alika danza, espectáculo de magia en el Patio del Palacio de Cultura, el Tabanco y sus clases abiertas de puro flamenco; baile social swing, Delirium. Laboratorio de Artes Escénicas con su propuesta 'El silencio: una brújula de cinco coordenadas' en la Librería Modo Avión y el paseo teatralizado '¿Y si las estatuas hablaran?' a cargo del Aula de Teatro de la UJA.

Además, se proyectará del documental 'Decían que aquí no había ná', en la lonja del Palacio Provincial.

La música tendrá un especial protagonismo con un récord en variedad de géneros: ritmos de batucada, música clásica, de púa y pulso, swing, góspel, indie, flamenco, música de los 80, rock, canción de autor, entre otros.

Para ello, se contará con: la Banda Municipal de Música de Jaén; el concierto de Cantautores organizado por Diputación; Joselete de Linares al cante y Julio Romero a la guitarra (Peña Flamenca de Jaén); en la Sede Sabetay actuación del Coro de canto moderno de la UPMJ Noche ochentera; en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay, la Orquesta Sinfónica del alumnado; o Jaén Jazzy con Show Gospel.

Además, este año se mantiene el Concurso rally fotográfico Noche en Blanco 2026, en su segunda edición, que acogerá la exposición de las obras seleccionadas y premiadas,.

Marta Torres ha subrayado que la ciudad de Jaén abrirá un amplio abanico de monumentos y espacios emblemáticos entre las 20,00 y 1,00 horas. Asimismo, ha invitado a la ciudadanía a "salir y llenar de vida cada rincón, plaza y monumento" del casco histórico.

En sus respectivas intervenciones, la concejala María Espejo ha indicado que será una noche será una noche para "sentirnos orgullosos de Jaén y de la ciudad que tenemos". Por su parte, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, ha puesto esta iniciativa de ejemplo de colaboración entre instituciones y entidades indicando que "Jaén volverá a brillar gracias a una programación diversa y de calidad".

Por último, la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha destacado el papel "fundamental" de la UJA como coordinadora que hace que esta cita esté marcada en el calendario cultural por tratarse de una actividad "para redescubrir el casco histórico y vivir la ciudad de Jaén".