Nuevas Generaciones celebra la cuarta edición de su Torneo de Debate X Córdoba

Adolfo Molina participa en la apertura de la cuarta edición del Torneo de Debate X Córdoba de Nuevas Generaciones (NNGG) que se celebra este fin de semana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba (UCO). - PP

CÓRDOBA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones (NNGG) de Córdoba celebra este fin de semana la cuarta edición de su Torneo de Debate X Córdoba, que tiene lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba (UCO).

Según ha informado el PP, se trata de un evento en el que colaboran todos los clubes de debate de Córdoba, la Universidad de Córdoba y el Consejo Social de la Universidad, y en el que participan 24 equipos de jóvenes cordobeses apasionados por el debate y la oratoria, además del equipo 'staff', y los jueces debatientes y políticos.

En la apertura de este torneo de debate ha participado el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, quien ha destacado la consolidación de este evento y el nivel de debate que se alcanza, que lo sitúan como "uno de los mejores de Andalucía".

"Es muy grato saber que los jóvenes cordobeses se interesan por la actualidad, por la política y los asuntos que marcan nuestro día a día, y sobre todo que son capaces de hablar y debatir sobre ello con una normas básicas de escucha, diálogo y reacción", ha asegurado.

También, ha añadido que "los jóvenes cordobeses son protagonistas del presente y el futuro de Córdoba, su visión y sus aportaciones son más que necesarias para seguir construyendo la sociedad que queremos, la que quiere avanzar, crecer y liderar siempre apostando por la nuestro".

Por su parte, el presidente del NNGG de Córdoba, Ángel López Vílchez, se ha mostrado "muy satisfecho por la respuesta de los jóvenes ante este evento que cada año supera el número de participantes, que cuenta con el respaldo de los clubes de debate, de la Universidad y del Consejo Social, y que lo único que persigue es involucrar a los jóvenes en la vida política de Córdoba, que se nos tenga en cuenta, se nos escuche y podamos aportar nuestra visión para que Córdoba siga avanzando".

ASUNTOS DE ACTUALIDAD E INTERÉS PARA JÓVENES

En las diferentes rondas del torneo se debatirán asuntos de actualidad y de interés para los jóvenes, que afectan directamente al presente y a las oportunidades de futuro que Andalucía y Córdoba ofrecen.

"Los jóvenes cordobeses nos involucramos en la vida política, económica y social", ha afirmado López Vílchez, quien ha apuntado que quieren "tener voz y que se nos tenga en cuenta, como hace el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía y José María en la ciudad de Córdoba".

En la primera sesión de este torneo han participado José María Bellido, Isabel Prieto, Beatriz Jurado, Verónica Martos, Daniel García-Ibarrola, Blanca Torrent, Lorena Guerra y María Dolores Gálvez.