Nuevos hallazgos arqueológicos revelan la evolución urbana y comercial de la ciudad romana de Mellaria, en Córdoba

Excavaciones realizadas en Mellaria durante los años 2022 y 2023. - UCO

CÓRDOBA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Nuevos hallazgos arqueológicos han revelado la evolución urbana y comercial de la antigua ciudad romana de Mellaria, ubicada en el Norte de Córdoba, en término municipal de la actual Fuente Obejuna, resultando que el análisis de más de 8.800 fragmentos cerámicos y las excavaciones llevadas a cabo en los años 2022 y 2023 han confirmado el papel de Mellaria como centro minero conectado con las principales redes comerciales del Sur de Hispania.

Según ha informado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, así lo recoge un nuevo estudio, fruto del proyecto de investigación de la UCO 'Ager Mellariensis', dirigido por el profesor de la propia Universidad de Córdoba, Antonio Monterroso, quien lo ha realizado junto con los investigadores Santiago Rodero, igualmente de la UCO, Maudilio Moreno, del Museo Arqueológico de Andújar (Jaén), y Miriam González, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Publicado en la revista 'Monografías de Prehistoria y Arqueología de la UNED', este trabajo aporta nuevos datos sobre el papel que la ciudad romana de Mellaria jugó en las redes comerciales de Hispania. La investigación documenta infraestructuras hidráulicas y viarias de gran entidad y demuestra que la ciudad mantuvo intensas conexiones comerciales entre los siglos I y II d.C., antes de experimentar una progresiva transformación económica en la Antigüedad tardía.

El trabajo repasa las excavaciones desarrolladas en el entorno del Cerro de Masatrigo, que ofrecen, por primera vez, una visión concreta del sistema hidráulico de Mellaria y de la planificación urbana de este municipio romano vinculado a la explotación minera del noroeste cordobés.

El estudio analiza 8.839 fragmentos cerámicos recuperados en las campañas arqueológicas de los años 2022 y 2023, que muestran que Mellaria disfrutó de un intenso dinamismo económico durante los siglos I y II d.C., con importaciones procedentes de Italia, la Galia, el Norte de África y, especialmente, de talleres béticos como los de Andújar y Córdoba, confirmando que la ciudad participaba plenamente en los circuitos de distribución del Valle del Guadalquivir.

El trabajo ha sido incluido en el volumen colectivo 'Circulación de producciones cerámicas en las vertientes de Sierra Morena en época romana: contextos y materiales', editado por Mar Zarzalejos Prieto, María Rosa Pina Burón y Patricia Hevia Gómez, como homenaje a la profesora Carmen Fernández Ochoa.

Según las editoras del volumen, los contextos de Mellaria presentan un patrón material muy similar al de la cercana Sisapo, lo que confirma que ambas ciudades compartieron redes comerciales y una evolución histórica estrechamente ligada a la minería de Sierra Morena. Esta aportación supone un avance decisivo para comprender la organización urbana, el abastecimiento de agua y las conexiones económicas de uno de los principales enclaves romanos del Norte de Córdoba.