El obispo de Córdoba dice a los periodistas que tienen el "reto de diferenciar la voz verdadera de tantos ecos"

El obispo de Cordoba, Jesús Fernández, con los periodistas de Córdoba. - ÁLVARO TEJERO/DIÓCESIS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en un encuentro celebrado con periodistas de la provincia con motivo de la próxima celebración de la 60º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, ha dicho a estos profesionales que tienen "el reto de diferenciar la voz verdadera de tantos ecos"

La 60º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará el próximo domingo, 17 de mayo, coincidiendo con la solemnidad de la Ascensión del Señor, tiene como lema este año 'Custodiar voces y rostros humanos', elegido por el papa León XIV como título de su mensaje para esta edición.

Precisamente para conmemorar esta jornada, el obispo de Córdoba ha invitado a los profesionales de los medios de comunicación a un encuentro que ha tenido lugar este jueves. La jornada ha comenzado a primera hora de la mañana con la celebración de la Eucaristía, en la Santa Iglesia Catedral, presidida Jesús Fernández, quien, acto seguido, ha invitado a los asistentes a un desayuno en el Palacio Episcopal.

El prelado se ha dirigido a los presentes para agradecer su presencia y acudir a esta cita justo después de que se suspendiera la que estaba prevista para celebrar la fiesta de San Francisco de Sales, patrón de periodistas, por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

En aquel momento, según ha señalado, los periodistas fueron "testigos del dolor y la pérdida de vidas humanas", y trabajaron "en medio de la dureza de lo acontecido, con sentido de servicio y, sobre todo, poniendo en el centro a cada persona, con historias llenas de amor, transformadoras, capaces de anunciar esperanza en medio del horror. Por todo ello, os doy las gracias", ha expresado el pastor de la Diócesis.

Teniendo presente el mensaje del Papa León XIV para la 60º Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el obispo ha resaltado que "no somos una especie hecha del algoritmo bioquímicos definidos de antemano", como dice el Papa, sino que "cada uno de nosotros tiene una vocación insustituible e inimitable que surge de la vida y que se manifiesta precisamente en la comunicación con los demás".

En este sentido, ha argumentado que, "aunque la tecnología permita emular rostros y multiplicar voces, los periodistas tenéis el reto de diferenciar la voz verdadera de tantos ecos", porque "el desafío sigue siendo antropológico", ha asegurado.

En este sentido, el prelado ha exhortado a los profesionales a no ser "vehículos para el consumo de pensamientos no pensados", sino a "alzar la voz en la defensa de la persona, algo que es posible con responsabilidad y educación".

"La información es un bien social, por eso nos propone el Papa que todos nos esforzarnos en la educación, para una comunicación sana y responsable. Estamos llamados a separar sistemas de humanidad y diferenciarlos, sabiendo que el desarrollo tecnológico es una herramienta", ha añadido el Obispo, invitando a todos a seguir siendo "autores genuinos de la crónica diaria de la vida en Córdoba, creciendo en humanidad y conocimiento", ha concluido.