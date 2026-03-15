La Oficina andaluza de Defensa de la Audiencia recibió 52 reclamaciones en 2025 sobre 21 causas distintas

Archivo - Mando a distancia, televisión, televisor, tele, TV. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Defensa de la Audiencia (ODA), que busca canalizar las advertencias, quejas y peticiones de la ciudadanía andaluza en referencia al entorno audiovisual, recibió durante el pasado año 2025 un total de 52 reclamaciones sobre 21 causas distintas, entre las que sobresalieron el subtitulado y la lengua de signos --que acapararon nueve reclamaciones--, y el pluralismo político, cuestión en torno a la que giraban cinco de las reclamaciones registradas.

Así se detalla en el Informe Anual del Consejo Audiovisual de Andalucía correspondiente al año 2025, consultado por Europa Press, que incluye un apartado dedicado a la Oficina de Defensa de la Audiencia, en el que se detalla que la "tendencia mayoritaria como cauce para la interposición de reclamaciones en el Consejo Audiovisual de Andalucía" durante el pasado ejercicio fue "el uso del correo electrónico, seguido de la ventanilla electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía, que requiere de DNI electrónico o certificado digital".

Por su parte, las quejas sin identificación legal se interponen a través del correo 'info.caa@juntadeandalucia.es' y, "sobre todo", en el portal web del CAA, mientras que es "residual" la presentación a través del Registro General del CAA.

El mismo informe señala que se "consolida" la utilización de notificaciones electrónicas mediante el Sistema de Notificaciones 'Notific@' de la Junta de Andalucía, que requiere la solicitud previa de los ciudadanos al presentar su reclamación.

Además de esta vía telemática, "desciende hasta casi desaparecer" la presentación de quejas directamente a través del registro del CAA o en los registros de cualquier órgano administrativo, así como por correo postal.

De las 52 reclamaciones que durante el pasado año 2025 recibió la citada Oficina de Defensa de la Audiencia, 33 fueron remitidas "sin identificación legal", mientras que otras 19 se presentaron "de manera identificada". De ellas, seis fueron interpuestas por particulares, siete por asociaciones y otras seis por partidos políticos.

Respecto al modo de presentación de las reclamaciones, los medios mayoritarios fueron los telemáticos, a través de los cuales se recepcionaron 51 de las 52 reclamaciones recibidas, según se detalla también en el informe del CAA, que al respecto de este dato pone de relieve que "se consolida por tanto la tendencia de años anteriores a la interposición de quejas por este medio, ya sea con o sin identificación legal (certificado digital o DNI electrónico)".

MOTIVOS DE LAS QUEJAS

En 2025, además, el primer asunto de las quejas fue el referido a subtitulado y lengua de signos, con nueve reclamaciones, mientras que bajo la categoría 'Otros' se agrupan seis, y otras cinco tienen que ver con el pluralismo político.

Por detrás de estas causas aparecen como las que más reclamaciones reciben la 'neutralidad' --con cuatro--; la 'vulneración de derechos de menores', las 'retransmisiones taurinas', la 'recepción de TDT' y los 'contenidos inadecuados o perjudiciales', con tres reclamaciones cada una de ellas.

El informe también recoge que el prestador que más reclamaciones acumuló en 2025 fue la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), con un total de 24, de las que casi todas iban referidas a Canal Sur TV, salvo dos, que se dirigían a Canal Sur Radio.

Por detrás del ente público autonómico se situaron, en número de reclamaciones recibidas, contenidos de Internet, con cinco; Telecinco, con cuatro; la televisión municipal de Huelva, Interalmería TV y Radio Torrox, con dos reclamaciones cada uno de esos tres prestadores.

Tras "evaluar y analizar" su contenido, por parte de la Oficina de Defensa de la Audiencia se admitieron a trámite 18 reclamaciones, de las que nueve fueron remitidas desde el Defensor del Pueblo Andaluz, y se derivaron ocho quejas a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y tres a la Dirección General de Comunicación Social "por ser los organismos competentes en los asuntos referidos". Además, en 2025 se elaboraron tres acuerdos de "no admisión" de otras tantas reclamaciones.

Respecto al tipo de contenido audiovisual al que se refieren las reclamaciones, hay 39 referidas a contenidos de la programación, seguidas de tres sobre publicidad y diez relativas a "soportes fuera de las competencias" del Consejo Audiovisual.

En cuanto al tipo de medio, 37 de las reclamaciones hacen referencia a contenidos televisivos, cinco a contenidos de radio y diez a otros soportes y redes sociales.

Los contenidos de difusión autonómica fueron los que más reclamaciones acumulan (24), seguidos de los locales (11), repartiéndose el resto entre nacionales y plataformas y redes sociales.

Por último, respecto a la titularidad del medio, hubo 34 reclamaciones sobre medios públicos y diez de un medio privado, toda vez que "algunas quejas hacen referencia a varios operadores".