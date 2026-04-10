La Oficina de Reto Demográfico de Granada recibe el Premio a la Excelencia en la Administración Local

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto al consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, durante la entrega de galardones. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

CÓRDOBA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Reto Demográfico de Granada ha recibido este viernes en un acto celebrado en Córdoba el Premio a la Excelencia en la Administración Local. El presidente de la Diputación Provincial de Granada, Francis Rodríguez, ha recogido el galardón que entrega la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

"Es un orgullo poder recoger aquí en Córdoba el premio en nombre de la Diputación Provincial de Granada como provincia que está apostando por implantar un modelo que permita que la gente siga viviendo en sus pueblos, que garantice que los pueblos no se queden vacíos", ha dicho Rodríguez.

El presidente también ha destacado el trabajo realizado en este sentido en los últimos años de la mano de María Vera, de la diputada delegada y alcaldesa de Torre Cardela. "La verdad es que los proyectos que hemos iniciado están dando resultados. Podemos hablar del Cheque Bebé, del programa Mi Reto, en el que asistimos con las farmacias de los municipios a los mayores de cada pueblo, o programas de educación o de formación, que garantizan al final que la gente tenga calidad de vida en sus pueblos", ha añadido.

Francis Rodríguez ha destacado que ya son tres años los que dura la implantación del programa y ha hecho extensiva la felicitación por el premio a los ayuntamientos granadinos, a la vez que ha recordado que la provincia tiene 71 municipios con menos de 1.000 habitantes, algunos muy distantes de la capital.

"Esas alcaldesas y alcaldesas son las que en la mano de la Diputación han conseguido implantar estas políticas que garantizan que la gente se quede a vivir en su pueblo", ha concluido.

Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, se ha referido al premio recibido por la Diputación granadina y ha hecho hincapié en que el reto demográfico es uno de los principales desafíos actuales "para lograr un equilibrio territorial y la igualdad de oportunidades para que nacer en un pequeño municipio no solo no limite el proyecto de vida de nadie, sino que lo haga brillar aún más y mejor"

PRIMERA EDICIÓN DE LOS GALARDONES

El Conservatorio Provincial Músico de Ziryab de la ciudad de Córdoba ha acogido la entrega de esta primera edición de los galardones a los que, según señalan desde la Junta, concurrieron 37 candidaturas entre las que el jurado seleccionó siete: 'Málaga No Caduca' de la Diputación de Málaga; la Fundación Pública Local Aurora Camacho Lozano de Carcabuey (Córdoba); la Oficina de Reto Demográfico de la Diputación de Granada; Joaquín Jurado Chacón, secretario-interventor del Ayuntamiento de Espiel (Córdoba); el programa de prevención del suicidio de Armilla (Granada), al Clúster Tecnológico Nexur de Jerez de la Frontera (Cádiz) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

En el caso de Armilla, los concejales, Francisca Fernández y Pablo Arturo Cano, han recogido el galardón que reconoce "el valor de la sensibilidad, la coordinación y la responsabilidad compartida ante uno de los desafíos más delicados de nuestra sociedad", en palabras del consejero Nieto, quien ha destacado que su programa "nos recuerda que la administración local también está llamada a cuidar, a detectar a tiempo, a acompañar" y ha felicitado a los responsables municipales por haber construido "una red de profesionales, entidades sociales y recursos comunitarios que no mira hacia otro lado y actúa con rapidez".