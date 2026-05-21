El OleoSónica, con 16 bandas en concierto, congregará a 16.000 personas desde este viernes en Jaén capital

Presentación de OleoSónica - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 bandas nacionales actuarán desde este viernes y hasta el sábado los dos escenarios twin instalados para la celebración del OleoSónica Jaén Music Fest, en Ifeja, en la capital jiennense.

Músicos y estilos para todos los gustos y público como Love of Lesbian, Crystal Fighters, Carolina Durante, Siloé, Sexy Zebras, Ladilla Rusa, Nebulossa, Sanguijuelas del Guadiana, Alcalá Norte, O'Funk'illo, Las Dianas, Arco, Fontán, DJ Felipe y Buenos Días Hiroshima conforman un cartel con el que la organización prevé congregar a unas 16.000 personas.

La concejala de Cultura, María Espejo, ha incidido en que el OleoSónica es un festival que nació hace tan solo tres años, "con la complicidad, patrocinio y total implicación del Patronato municipal de Cultura", y que se ha convertido "en uno de los festivales de música más importantes de España".

Espejo ha enfatizado que, en tan solo unas horas, "actuarán los mejores grupos del panorama musical nacional actual ante una previsión de ocho mil personas diarias" por lo que "prácticamente se ha conseguido un 'sold out' de venta de entradas".

La edil ha felicitado en este sentido a su promotor, Alex Martínez, "un jiennense de pura cepa que ha sido capaz de conquistar este mundo de los festivales de música" y a Inala Producciones, con Julián Gutiérrez al frente "por apostar por Jaén y por este festival".

Asimismo, ha subrayado que el impacto turístico y económico "será brutal", tal y como reflejan los datos de ocupación hotelera en la ciudad durante estos dos días. Según datos de Turjaen de este mismo martes, las reservas de ocupación hotelera de este viernes y sábado en la capital se encontraba en torno al 86 por ciento y esperaban que este porcentaje creciera según se acercara el evento.

Por su parte, el promotor Alex Martínez ha mostrado su satisfacción "por el gran cartel de este año que está entre los tres mejores de Andalucía". "Jaén ha dado musicalmente un salto muy grande con OleoSónica", ha asegurado Martínez, al tiempo que ha resaltado que ya se trabaja "con la misma energía en el próximo OleoSónica 2027".

Martínez ha aprovechado para agradecer el esfuerzo que realiza todo el personal que está montando los escenarios y ha agradecido la confianza depositada en OleoSónica de Inala Producciones, así como al Patronato municipal de Cultura, a Caja Rural y a todos los que han apostado por este OleoSónica".

El director de Caja Rural de Jaén, Juan Gallego, ha resaltado el valor de que Jaén, durante estos días, "se llene de personas que pernoctan, descubren y aprovechan todo lo que la ciudad ofrece, su gastronomía, e incluso la posibilidad de volver a repetir sus visitas".

Por último, el representante de Inala Producciones, Julián Gutiérrez, ha dicho estar "encantado con Jaén y con su respuesta". "Creo que va a ser una pasada, tenemos a los mejores profesionales trabajando con nosotros", ha afirmado Gutiérrez.

También ha puesto el acento en "las 300 personas que trabajan entre puestos directos e indirectos y es una producción estimada de 2,5 millones de euros, entre caché de artistas y gastos de producción".

AUTOBUSES

El Ayuntamiento de Jaén y ALSA, la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de la capital jiennense, van a habilitar un servicio lanzadera de autobús urbano que conecte el centro de la capital con Ifeja en las noches del viernes y sábado, 22 y 23 de mayo, con motivo de la celebración de OleoSónica Jaén Music Fest.

En concreto, se establecerá un servicio desde la calle Virgen de la Cabeza, frente a El Corte Inglés a Ifeja y de vuelta que estará operativo desde las 17,00 horas hasta las 4,30 horas ambas jornadas.

Como novedad este año, el servicio lanzadera contará con una parada a la ida en la avenida de Granada a la altura del número 22 de la calle, mientras que a la vuelta, la parada se hará a la altura de la avenida de Madrid, 8. El precio de este servicio especial estará establecido en 1,15 euros.

Del mismo modo, la línea 13 también hará parada en el entorno de Ifeja con motivo de este evento, incluida en el billete ordinario, tanto en los vehículos que conectan Cerro Molina como los que conectan con el Puente Jontoya que tendrán la parada más próxima al OleoSónica en la rotonda de La Salobreja.

El Ayuntamiento habilita de esta manera trayectos continuos antes, durante y después de los conciertos, permitiendo a los miles de asistentes desplazarse sin necesidad de utilizar vehículo privado. Desde el Consistorio se ha invitado a los asistentes al evento a que hagan uso de este dispositivo especial de transporte para "disfrutar del festival con mayor tranquilidad, evitando problemas de aparcamiento y favoreciendo una movilidad más eficiente".