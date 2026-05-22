La ONCE demostrará que "no hay límites para la inclusión en el deporte" con el IX Encuentro de Escuelas Deportivas

Cartel del IX Encuentro de Escuelas Deportivas Sevilla 2026 que se celebra del 22 al 24 de mayo en Sevilla. - ONCE

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La ONCE va a celebrar este fin de semana en Sevilla el IX Encuentro de Escuelas Deportivas que reunirá desde este viernes hasta el domingo a casi un centenar de alumnos ciegos o con discapacidad visual procedentes de toda España y a más de 20 profesionales que demostrarán con ilusión que "no hay límites para la inclusión en el deporte".

Según ha detallado la ONCE en una nota, durante el fin de semana se realizarán diferentes actividades físicas y deportivas en las instalaciones del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, como fútbol, goalball, ajedrez, acrosport, baile, juegos cooperativos y de orientación y también visitarán un espacio de tirolinas, trampolines o el rocódromo.

Concretamente, el encuentro arrancará con unos talleres deportivos que se mantendrán activos durante los tres días sobre juegos motrices, goalball, ajedrez, fútbol B2 y B1 y coreografía y con un acto oficial de bienvenida por parte de la consejera general Coordinadora de Políticas Sociales y Consejos Territoriales, Ana Díaz, y la directora del Centro de Recursos Educativos (CRE) de la ONCE, Eva Pérez.

En esta línea, el director de Educación de la ONCE, Román Martínez, el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Fermín Navarro, y la directora del CRE participarán en el acto de clausura que tendrá lugar el domingo a las 11,00 horas con una coreografía grupal.

Asimismo, la ONCE entiende que el deporte ocupa un papel de gran importancia en la formación escolar, además de ser un medio para el fomento de la salud, de la autonomía personal y de las habilidades sociales. "Es también indiscutible su papel como trasmisor de valores, así como en el fomento de comportamientos de tolerancia en un clima de respeto y consideración hacia todos".

Por último, la ONCE ha destacado que "a la vez que se forman deportistas se forman personas y viceversa". Por ello, en este encuentro, además de fomentar la práctica deportiva se promueven valores como la solidaridad, la amistad, la tolerancia, la consideración y el compromiso con la diversidad y el medio ambiente, y se refuerza la cultura institucional, el conocimiento del Grupo Social ONCE, sus servicios y recursos.