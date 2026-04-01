Órgiva (Granada) presenta esta Semana Santa sus I Jornadas Gastronómicas y estrena su nueva oficina de turismo

Oficina de turismo de Órgiva. - AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA

ÓRGIVA (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

La localidad granadina de Órgiva se prepara para vivir los días grandes de la Semana Santa con actividades para todos los públicos organizadas por el Ayuntamiento. Así, desde este próximo jueves y hasta el domingo, el municipio acogerá la primera edición de sus jornadas gastronómicas, y el jueves, además, abrirán las puertas de su nueva oficina de turismo.

En este sentido ha informado en un comunicado el Consistorio del pueblo alpujarreño, que detalla que las I Jornadas Gastronómicas de Órgiva constituyen una iniciativa que nace para impulsar el sector hostelero y reforzar el atractivo turístico de la localidad durante estas fechas señaladas de Semana Santa.

Así, durante estos días, los establecimientos adheridos ofrecerán a vecinos y visitantes un plato especialmente elaborado para la ocasión, a un precio único de diez euros. Esta propuesta permitirá disfrutar de la riqueza culinaria local, al tiempo que dinamiza la actividad económica del municipio.

El alcalde de Órgiva, Raúl Orellana, señala que "estas jornadas suponen una apuesta clara por nuestro tejido hostelero y por seguir posicionando a Órgiva como capital de La Alpujarra y como un destino atractivo en fechas clave como la Semana Santa. Queremos que quienes nos visiten se lleven también un recuerdo gastronómico de calidad".

Asimismo, Orellana ha agradecido la implicación del sector: "Es fundamental destacar el compromiso de los establecimientos participantes. Sin su colaboración y disposición, esta iniciativa no sería posible".

OFICINA DE TURISMO Y ACTIVIDADES DE OCIO EN SEMANA SANTA

Además de la propuesta gastronómica, la localidad estrenará a partir de este jueves a mediodía la nueva oficina de turismo ubicada en el edificio del antiguo Ayuntamiento, desde la que se ofrecerá a los visitantes toda la oferta turística del municipio y alrededores.

Asimismo el Consistorio ha organizado actividades paralelas para complementar la oferta de ocio de estos días de Semana Santa. El sábado 4 de abril, la Plaza Alpujarra acogerá, en horario de 9,00 a 14,00 horas, un mercado artesanal donde los asistentes podrán disfrutar de productos únicos y hechos a mano, fomentando así el comercio local.

De forma simultánea, la Plaza de las Culturas contará con un espacio dedicado a los más pequeños, con colchones hinchables disponibles de 11,00 a 14,00 horas, con la intención de garantizar la diversión para toda la familia.

El alcalde ha animado a la participación y ha invitado "tanto a la ciudadanía como a quienes nos visiten a salir a la calle, disfrutar del ambiente y participar en todas las actividades que hemos preparado con mucha ilusión".