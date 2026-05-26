La Orquesta Ciudad de Granada clausura su temporada con el programa "Del nuevo mundo" que explora la música de EEUU

La violinista ítalo-estadounidense Francesca Dego es reconocida internacionalmente por la profundidad de sus interpretaciones y su impecable técnica estará en Úbeda y en Granada junto a la OGC para esta clausura de temporada. - OCG

GRANADA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Ciudad de Granada (OCG) pone el broche de oro a su temporada sinfónica con el programa "Del nuevo mundo", una propuesta que explora la música de y desde los Estados Unidos. La formación estará bajo la dirección de su director principal, el maestro Lucas Macías, y contará con la participación de la violinista italiana Francesca Dego.

El programa se presenta este jueves 28 de mayo a las 21,30 horas en el auditorio del Hospital de Santiago, dentro del Festival de Úbeda (y en marco del programa 'Andalucía Sinfónica', organizado por Fundación Unicaja y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía), y viernes 29 y sábado 30 de mayo a las 19,30 horas en el auditorio Manuel de Falla de Granada.

El programa de los conciertos de clausura de la actual temporada de la OCG plantea una apasionante visión de la música de y desde Estados Unidos. De un lado, el Concierto para violín de Samuel Barber, ejemplo del despegue del genio creador de un compositor que define a la perfección la sensibilidad de lo mejor de su propio país.

De otro, la Sinfonía "Del nuevo mundo", una obra que, por avatares de la vida fue escrita algo más de cincuenta años antes, también en América pero plena de la nostalgia de la Bohemia natal de un Antonín Dvorák que culminaba así su genio como sinfonista.

Para este cierre de temporada, la OCG contará con la excelencia y el prestigio de la solista Francesca Dego, una de las violinistas más solicitadas de la escena internacional, elogiada por su técnica y sensibilidad instrumental, quien interpretará el exigente Concierto para violín de Barber. Bajo la batuta del director Lucas Macías, el programa titulado "Del nuevo mundo" se completará con la célebre Sinfonía núm. 9 de Antonín Dvorák.