La Orquesta de Córdoba ofrece su segundo ciclo de conciertos didácticos en el Teatro Góngora

El dúo formado por Joaquín Sánchez y Miguel Guinea, Vibra-Tó. - ORQUESTA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba celebrará los días 15, 16 y 17 de abril en el Teatro Góngora su segundo ciclo de conciertos didácticos en el que aproximadamente 3.000 niños de 37 centros escolares podrán asistir. De este modo, la Orquesta de Córdoba, en colaboración con la Delegación de Educación e Infancia del Consistorio cordobés, "acercan la música en directo en una experiencia capaz de combinar la didáctica con la diversión".

Según ha indicado la formación musical en una nota, 'Kacharristán', llega durante esta semana al Teatro Góngora de la mano del dúo Vibra-Tó, formado por Joaquín Sánchez y Miguel Guinea que, desde hace más de 20 años, crean e interpretan música con instrumentos construidos a partir de objetos cotidianos y materiales reciclados. Bajo la dirección de Julia Cruz, 'Kacharristán' es un "espectáculo vibrante, lleno de humor y música épica, que invita a reflexionar sobre el impacto de nuestros residuos y el poder transformador de la creatividad".

En contexto, el domingo 19 de abril se repetirá este programa en el Teatro Góngora a las 12,00 horas. Así, será la segunda cita de los conciertos en familia que cada temporada programa la Orquesta de Córdoba. De este modo, cerrará este ciclo 'Mágico Siglo XX' el domingo, 17 mayo, con un precio único de las localidades de ocho euros.

El dúo formado por Joaquín Sánchez y Miguel Guinea lleva más de 20 años creando instrumentos musicales a partir de objetivos cotidianos. Estos dos músicos-pedagogos 'multi-instrumentalistas' interpretan composiciones propias y músicas de folclore universal de forma pedagógica. En cuanto a la directora, Julia Cruz (1996), ha sido premiada en la Blue Danube/Béla Bartók Opera Conducting Competition 2021, y, desde 2022, una de las ganadoras de la Taki Alsop Conducting Fellowship. Su repertorio abarca desde Haydn hasta música de nueva creación, con especial interés por la ópera y la música contemporánea.

Según ha detallado la formación musical, sus compromisos más recientes incluyen la Orquesta Nacional de España, Oviedo Filarmonía, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta de Extremadura, Compañía Nacional de Danza de México y Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México entre otras. Además, sus compromisos para los próximos meses incluyen títulos de zarzuela y repertorio sinfónico tanto en Europa como en América Latina.