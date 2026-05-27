La Orquesta de Córdoba rendirá homenaje a Haydn en la capital cordobesa y en Jerez (Cádiz)

Archivo - El maestro venezolano Christian Vásquez. - ORQUESTA DE CÓRDOBA/ADRIANA CASTRO - Archivo

CÓRDOBA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Bajo la dirección del maestro venezolano Christian Vásquez, la Orquesta de Córdoba ofrecerá los días 4 y 5 de junio, en Córdoba y en Jerez de la Frontera (Cádiz), respectivamente, un programa que rinde homenaje a Joseph Haydn a través de sus propias obras y de las célebres variaciones de Johannes Brahms.

Según ha indicado la formación musical en una nota, la orquesta contará con un joven solista, Guillem Gràcia Soler (Barcelona, 2005), ganador del primer premio Intercentros Melómano (2018) y premio absoluto en la MiN International Music Competition de Noruega, que interpretará el 'Concierto n.º 2 en re mayor' de J. Haydn para violonchelo y orquesta'.

Comienza con la evocadora obertura de 'La isla deshabitada', por primera vez en los atriles de la Orquesta. Esta obra, compuesta por Haydn en 1779 sobre un libreto de Pietro Metastasio, destaca por su dramatismo y contraste emocional.

A continuación, el escenario recibirá al joven violonchelista Guillem Gràcia Soler para interpretar el exigente 'Concierto para violonchelo n.º 2 en re mayor', compuesta por Haydn en plena madurez (1783) y que es una de las obras cumbre del repertorio para este instrumento.

La segunda parte de la velada abrirá con la célebre 'Sinfonía n.º 25 en sol menor, KV 183 (1773)' de Wolfgang Amadeus Mozart. Compuesta con solo 17 años, esta pieza rompió los moldes de la época por su carácter trágico y apasionado, inmortalizada en la cultura popular por el inicio de la película Amadeus.

Cierra el concierto, las 'Variaciones sobre un tema de Haydn, op. 56' (1873) de Johannes Brahms. Esta obra maestra del romanticismo toma un tema atribuido en su día a Haydn para transformarlo a través de ocho variaciones de asombrosa inventiva orquestal, sellando un puente perfecto entre dos épocas doradas de la música. La obra marcó el inicio del reconocimiento pleno del músico como compositor.

Este programa pondrá el broche final a la gira Andalucía Sinfónica, que promueve la Consejería de Cultura y Deporte con la colaboración de la Fundación Unicaja, el viernes 5 de junio en el Teatro Villamarta de Jerez a las 19,00 horas. Por su parte, el concierto del 4 de junio será a las 20,00 horas en el Gran Teatro de Córdoba.