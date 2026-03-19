Óscar López anima a la oposición a rechazar la guerra en Irán y apoyar medidas del Gobierno, "al revés" que hasta ahora

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la entrega de las Becas Iberdrola, en el Campus Iberdrola, a 15 de marzo de 2026, en San Agustín de Guadalix, Madrid (Foto de archivo). - Diego Radamés - Europa Press

CÓRDOBA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha animado este jueves a "la oposición" a posicionarse "en contra" de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, y a apoyar las medidas que adopte el Gobierno frente a las consecuencias de ese conflicto, "al revés" de como están actuando hasta ahora.

Así lo ha señalado el ministro en una atención a medios tras intervenir en Córdoba en el Congreso Internacional AI Agrifood 2026, y a preguntas de los periodistas sobre las medidas que el Gobierno tiene previsto aprobar este viernes en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

Óscar López ha eludido detallar el contenido de las medidas, y se ha remitido al término de la reunión de este viernes del Consejo de Ministros extraordinario, cuando se anunciarán las mismas, y en todo caso ha querido subrayar que "la forma más rápida de que esta guerra no tenga una consecuencia económica ni para España ni para nadie es que acabe mañana".

Por ello, ha animado "a la oposición" a "pedir que pare la guerra, porque cuanto antes pare la guerra, menos coste económico va a tener, y no le cuento en términos de vidas", ha agregado el ministro.

Dicho esto, Óscar López ha subrayado que el Gobierno aprobará "un decreto de medidas" como los que ya ha aprobado en crisis anteriores, y al respecto ha defendido que el Ejecutivo cuenta con el "aval" que le da haber "afrontado" ya situaciones como "la guerra de Ucrania" y "la crisis de los precios energéticos en su día".

"Hemos afrontado muchas crisis y se han tomado medidas" que, "como decía el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, son "de dos tipos, coyunturales y estructurales" como las que, en materia de "transición ecológica", han permitido que "hoy España tenga una de las energías más baratas del mundo", según ha valorado el ministro.

Óscar López ha subrayado así que el Ejecutivo seguirá "tomando medidas estructurales y también coyunturales para apoyar a los sectores y a los ciudadanos que se vean afectados" por los efectos de esta guerra, que, "cuanto antes acabe, menos consecuencias económicas tendrá", según ha incidido.

En ese punto, el ministro ha señalado que "a ver si puede ser que la oposición apoye las medidas, y que no estén como están hasta ahora, apoyando la guerra y en contra de las medidas que protegen a los españoles". "Que lo hagan al revés, que estén en contra de la guerra y que apoyen las medidas que protegen a los españoles", ha remachado.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, y también a preguntas de los periodistas, el ministro para la Transformación Digital ha confirmado que por ahora no hay fecha para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, y que, "cuando proceda", se dará a conocer "por parte del Gobierno".

De igual modo, ha remarcado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva "más de siete años gobernando en minoría, alcanzando acuerdos" con otros grupos parlamentarios, y, aunque "nunca ha sido fácil, siempre" ha podido sacar "adelante todas las políticas que necesitaba el país", según ha reivindicado.

En esa línea, el ministro ha señalado que el Gobierno ha llegado a perder "votaciones muy importantes, como por ejemplo" la relativa a la "subida de las pensiones porque el PP votó en contra", pero desde el Ejecutivo volvieron a llevar esa cuestión a las Cortes y la pudieran sacar adelante, según ha valorado antes de apelar a "negociar" y al "diálogo" hasta lograr sacar "adelante" los Presupuestos.