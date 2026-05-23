Pablo López, Miguel Ríos, Pastora Soler y Niña Pastori se citarán 'Donde brillan las estrellas' en Cabra desde junio

Archivo - La cantante Pastora Soler. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CABRA (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Cabra acogerá desde el día 6 de junio el festival 'Donde brillan las estrellas' en el que se darán cita Pablo López, Miguel Ríos, Pastora Soler, Niña Pastori, Paz Padilla y las mejores agrupaciones del Carnaval de Cádiz, como parte de la programación de este ciclo de espectáculos referente en el calendario estival de Andalucía.

Según la información del Ayuntamiento, el festival queda definitivamente configurado con las actuaciones de Pablo López, que abrirá el ciclo el día 6 de junio; Niña Pastori el 19 de junio; Miguel Ríos el 4 de julio; Paz Padilla el 25 de julio; las mejores agrupaciones del Carnaval de Cádiz el 1 de agosto, y Pastora Soler el 29 de agosto. A ello se suman iniciativas, actividades y espectáculos promovidos por colectivos y entidades locales, generando una propuesta diversa y de calidad para todos los públicos.

El festival 'Donde brillan las estrellas' se consolida así como "una de las grandes citas culturales y de ocio del verano, reuniendo en un mismo escenario a artistas de reconocido prestigio y ofreciendo una propuesta de calidad en un entorno privilegiado" como es el Auditorio 'Alcalde Juan Muñoz', ubicado en la Fuente del Río.

Al respecto, destacan que dicho espacio permite acoger espectáculos de gran formato y, por ende, atraer a visitantes de todo el país que aprovechan el período estival para recorrer la geografía española en busca de sus artistas favoritos, algo que "supone un importante impacto económico, turístico y cultural para la ciudad".