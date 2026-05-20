El Palacio Provincial de Jaén reúne los cuadros ganadores del Premio 'Emilio Ollero' en sus 40 años de historia

Fotografía familiar de la inauguración de la muestra que reúne los cuadros que han obtenido el Premio de Pintura 'Emilio Ollero' en sus 40 años de historia. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 May. (EURPOPA PRESS) -

El Palacio Provincial de la Diputación acoge desde este miércoles y hasta el próximo 31 de agosto una exposición que reúne las obras galardonadas con el Premio de Pintura 'Emilio Ollero', organizado por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG), a lo largo de las 40 ediciones celebradas de este certamen.

La vicepresidenta segunda de la Administración provincial y responsable del IEG, Francisca Medina, ha inaugurado esta exposición, que es una de las actividades organizadas en el marco de la conmemoración del 75º aniversario del IEG, según ha señalado la Institución provincial en una nota.

En este acto, en el que también han estado presentes el consejero director del IEG, José María Capitán, y el consejero de número Miguel Viribay, la vicepresidenta segunda ha subrayado que "es una satisfacción poder inaugurar hoy esta importante exposición que condensa, en apenas unos metros, cuatro décadas de uno de los buques insignia culturales de la Diputación de Jaén". Al respecto, ha agregado que este Premio de Pintura 'Emilio Ollero' es "un referente no solo en la provincia de Jaén, sino también a nivel nacional, un certamen absolutamente consolidado que da prestigio a la provincia".

A su juicio, "no podía haber mejor ocasión que la celebración del 75 aniversario del Instituto de Estudios Giennenses para agrupar en una exposición las obras que han sido galardonadas en este premio a lo largo de sus 40 años de vida".

Una muestra que, además, no solo se va a poder ver en las salas de exposiciones del Palacio Provincial de la Diputación, sino que también recorrerá en los próximos meses, con motivo de esta efeméride, un total de 14 municipios "para que sea mucha más la población jiennense que tenga acceso de primera mano a estas obras de arte", ha enfatizado Medina sobre una exposición itinerante que está formada por réplicas de estas 40 obras incrustadas en paneles en forma de cubo que también se pueden ver durante diez días en la lonja de la Diputación, hasta el 30 de mayo.

En concreto, los municipios en los que se exhibirá entre junio de 2026 y abril de 2027 serán: Lupión, Orcera, La Iruela, Torreblascopedro, Arjona, Torredelcampo, Castellar, Villanueva del Arzobispo, La Puerta de Segura, Beas de Segura, Linares, Úbeda, Bedmar y Martos.

La muestra que se ha inaugurado este miércoles es "única, potente y muy representativa de lo que supone este concurso de pintura que cumple cuatro décadas y que es especial no solo por su prestigio, labrado a lo largo de 40 años alentando la creación vanguardista en nuestro país, sino también por la gran cantidad de artistas que han participado en sus distintas ediciones, más de 1.200, y por la proyección que han alcanzado algunos de estos pintores, que se han consolidado como referentes en nuestro país". A estas singularidades del 'Emilio Ollero', Medina le ha sumado que "también es uno de los que mejor dotación económica tiene del país, con 19.000 euros en premios".

Por todo ello, ha remarcado que se trata de "una de las iniciativas de las que nos sentimos más orgullosos y orgullosas desde la Diputación y que debemos agradecer, en primera instancia, a la generosidad de Emilio Ollero, un jiennense que decidió legar su patrimonio al IEG para que organizara este concurso, y por supuesto a los consejeros y consejeras y al personal administrativo del IEG, y también al jurado, porque cada año realizan una ardua y magnífica labor".

Esta exposición es una de las propuestas diseñadas con motivo de la celebración del 75 aniversario del nacimiento IEG, una efeméride que "queremos conmemorar con un amplio programa de actividades con el que nos hemos marcado el objetivo de acercar a los jiennenses y a las jiennenses la labor del Instituto de Estudios Giennenses".

Para ello, esta programación incluye cerca de 400 propuestas que "se van a desarrollar a lo largo y ancho del territorio provincial con la intención de que se conozca con mayor profundidad el IEG, que es el centro de investigación por excelencia de nuestra tierra", según ha enfatizado la vicepresidenta segunda sobre este organismo autónomo de la Diputación.

En este contexto, Medina ha valorado que el citado espacio "ha sido y es muy importante para nuestra provincia por su labor a lo largo de los años para profundizar y difundir el conocimiento y la cultura de la provincia de Jaén y por ser una referencia en materia investigadora y cultural gracias a sus convocatorias de ayudas, premios y publicaciones o a los fondos que atesora, con una biblioteca que custodia más de 120.000 documentos o legados como el de Miguel Hernández y Juan Eslava Galán".