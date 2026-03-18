El Parlamento andaluz acoge la exposición 'One Health' para concienciar sobre la salud humana, animal y ambiental

La vicepresidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, en la inauguración de la exposición fotográfica 'One Health, Una Salud'. - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento de Andalucía ha inaugurado este miércoles la exposición fotográfica 'One Health, Una Salud', de la veterinaria y fotógrafa Katy Gómez Catalina, que podrá visitarse hasta el próximo 27 de marzo. La muestra está centrada en concienciar sobre este enfoque, que integra la salud humana, animal y medioambiental como herramienta clave para prevenir futuras pandemias.

La exposición ha sido inaugurada por la vicepresidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, y está promovida por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, según ha detallado el Parlamento en una nota. A través de 45 imágenes, la autora propone al espectador adentrarse en el concepto 'One Health' y explorar las interrelaciones entre animales, personas y su entorno en distintos contextos culturales y geográficos.

En su presentación, la vicepresidenta del Parlamento ha destacado "la importancia de esta estrategia asumida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras eventos como el de la pandemia por COvid-19", ya que "todo nuestro entorno está interconectado y depende de nosotros su cuidado para protegernos", al mismo tiempo que ha señalado que esta muestra también contribuye a ensalzar la labor de la profesión veterinaria y su papel esencial en la salud pública.

Las fotografías de la exposición se acompañan de información contextual que permite profundizar en ámbitos como la seguridad alimentaria, las zoonosis, el bienestar animal, el papel de la mujer como garante de una sola salud y las aportaciones de las culturas trashumantes a la producción de alimentos desde una perspectiva medioambiental.

En el acto de inauguración, Ana Mestre ha estado acompañada por el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite; el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz; el decano de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, Manuel Hidalgo, y el presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Orienta, Antonio José Villatoro.