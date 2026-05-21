El Parlamento culmina la adaptación de la sala alternativa al salón de plenos para su constitución el 11 de junio

Adapación de la Sala Alberto Jiménez-Becerril de la sede del Parlamento andaluz como salón de plenos provisional - JOAQUIN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La sala Alberto Jiménez-Becerril de la sede del Parlamento andaluz, ubicada en Sevilla, ha quedado ya adaptada como nuevo salón de plenos provisional de la institución, que celebrará el día 11 de junio su sesión constituyente de la XIII Legislatura tras las elecciones autonómicas celebradas el 17 de mayo.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes parlamentarias, que han explicado que simplemente se están ultimando pequeños detalles, pero que ya están instaladas tanto las mesas como los sillones de los 109 diputados de la nueva legislatura, así como el sistema de micrófonos para las intervenciones y se ha mejorado la iluminación de la estancia.

Como se recordará, el pasado mes de marzo se iniciaron los trabajos de restauración de fachadas, Salón de Plenos y otros elementos singulares del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede actual del Parlamento de Andalucía y la Cámara de Cuentas. Unas obras que tendrán una duración de 23 meses y cuentan con un presupuesto de adjudicación de 4,11 millones de euros, procedentes de fondos propios a cargo de su fondo de remanentes.

Así lo presentó el presidente de la Cámara andaluza, Jesús Aguirre, acompañado de los arquitectos responsables de la dirección facultativa, Antonio Campos y Adán Carlos Ramos, así como por la empresa adjudicataria de las obras, Actúa Infraestructuras S.L. En concreto, los trabajos se centrarán en la limpieza, consolidación y restauración de los casi 9.000 metros cuadrados de fachadas, chapiteles, Salón de Plenos (antigua iglesia), bóveda del Salón de los Pasos Perdidos, así como otros elementos de exteriores, para los que se necesitarán unas 200 toneladas de piedra calcarenita para restauraciones y reposiciones de elementos deteriorados o desprendidos.

La primera de las fases está centrada en la restauración de la iglesia (actual Salón de Plenos) y progresivamente se irán ampliando al resto de espacios, como son las fachadas y chapiteles. Se prevé que el Salón de Plenos pueda estar listo para sesiones a partir del próximo mes de septiembre.

En la sala Alberto Jiménez-Becerril se han instalado mesas construidas a medida para los diputados, mientras que sí se han reutilizado los sillones de piel que tienen en el Salón de Plenos. Se ha cambiado la moqueta, que cuenta con un tramo de alfombra roja, y se ha mejorado la iluminación y el sistema de refrigeración, al tiempo que también se ha adaptado la realización audiovisual. De momento, no se ha instalado sistema de votación electrónica, ya que las votaciones que se producirán con motivo de la constitución del Parlamento y del debate o debates de investidura se harán en urna o por llamamiento.

Asimismo, en la sala, con menores dimensiones que el tradicional Salón de Plenos, se ha instalado una pequeña tribuna de invitados con 32 asientos. La nueva Mesa del Parlamento tiene a sus espaldas el pendón con el escudo oficial de Andalucía de Hércules y los dos leones.

Este viernes 22 de mayo, los miembros de la Diputación Permanente del Parlamento tienen previsto realizar una visita a la sala para conocer cómo ha quedado adaptada como salón de plenos provisional, según fuentes parlamentarias.

La Diputación Permanente celebrará este viernes una sesión, a las 11,00 horas, para celebrar los debates de convalidación o derogación de los decretos leyes por el que se aprueban medidas urgentes para el fomento de los usos silvopastorales del monte para la prevención de incendios forestales en Andalucía, y de ayudas económicas y fiscales a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

HISTORIA DE LA SEDE DEL PARLAMENTO

Según la información del Parlamento, el Hospital de las Cinco Llagas, fundado en el siglo XVI por voluntad de Doña Catalina de Ribera como hospital de mujeres, representa una de las obras cumbre del Renacimiento español. Su construcción, iniciada en 1546 extramuros de la ciudad bajo el patrocinio de la familia Ribera y en el que participaron maestros de la talla de Hernán Ruiz II, autor del cuerpo de campanas de la Giralda y de la Iglesia de la Anunciación, responde a un ambicioso diseño inspirado en modelos europeos como el Hospital Mayor de Milán.

A pesar de ser una obra inacabada que nunca completó su proyecto original, el edificio funcionó ininterrumpidamente como centro asistencial y hospital militar durante más de cuatro siglos, hasta su declive y posterior clausura en 1972. Tras ser declarado Monumento Nacional en 1931 y sufrir daños por el terremoto de 1968, el inmueble fue objeto de profundas rehabilitaciones a finales del siglo XX para adaptarse a su actual y noble función como sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas, integrando su antigua iglesia como salón de plenos.