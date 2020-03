El Parlamento reclama que el Gobierno central sea firme ante la nueva PAC y elabore un PHN

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de Ley de Vox, que ha sido apoyada por PP-A y Ciudadanos (Cs), mientras que PSOE-A y Adelante la han rechazado, en la que se insta a la Junta que demande al Gobierno central que impulse un plan de contingencia para paliar los efectos negativos que ha supuesto para el campo el aumento de los costes salariales y la presión fiscal; que sea firme en la defensa de los intereses del campo español ante la nueva PAC y que elabore un Plan Hidrológico Nacional (PHN).

En virtud de la iniciativa aprobada, se pide también que el Ejecutivo nacional ponga en marcha un plan de medidas para reducir los costes de producción los agricultores y los ganaderos, que incidan directamente en la disminución del precio de los suministros hídricos y energéticos, así como, una mejora de su fiscalidad.

Otras demanda al Gobierno central consisten en que termine con la competencia desleal de terceros países, estableciendo medidas de control de las importaciones extracomunitarias, y que diseñar un nuevo Plan Hidrológico Nacional bajo el principio de la solidaridad entre todos los territorios de España, que desde el respeto a la sostenibilidad de los recursos hídricos y de los ecosistemas, permita una gestión eficiente del agua que garantice la igualdad de los españoles.

Asimismo, se reclama que el Gobierno de España establezca un Fondo Mutual Específico para la gestión de crisis de mercado para todo el sector hortofrutícola, como una medida al margen de los programas operativos de las OPFHs, y al alcance de todos los agricultores en igualdad de condiciones.

En cuanto a las demandas a la Junta, se ha pedido que apruebe una línea de préstamos con tipos nulos o súper reducidos, dirigidos a inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes.

Otra demanda es que impulse un plan de modernización de todas las infraestructuras del sector agrario, con especial incidencia en los autónomos y las pequeñas explotaciones familiares, exigiéndose la contratación de seguros agrarios a las nuevas infraestructuras.

El diputado de Vox Rodrigo Alonso ha manifestado que la situación que vive el campo español "es insostenible" y los agricultores y ganaderos merecen que desde las administraciones se lleve a cabo la aplicación de soluciones reales que ayuden a acabar con la injusticia que están viviendo.

Ha lamentado la "dejadez" de los distintos gobiernos nacionales y autonómicos en la defensa de un sector que es uno de los principales motores de nuestra economía, y ha añadido que la Junta tiene que exigir al Ejecutivo nacional las medidas necesarias para que la industria agrícola y ganadera vea cumplidas sus justas reivindicaciones.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Gerardo Sánchez ha señalado la situación "límite" de los agricultores, que piden "soluciones" a los políticos y "no ser usados en una lucha partidista" y en esta línea ha rechazado la PNL de Vox que "busca la confrontación y la utilización de los agricultores para conseguir votos". Ha criticado que se "responsabilice" a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a la situación que viven los agricultores y que no se valoren las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo central

El diputado del PP-A José Ramón Carmona ha indicado que el campo andaluz supone el 25 por ciento del campo español y el sector agroalimentario aporta el 8 por ciento del PIB regional, con más de 320.000 andaluces vinculados al campo o la ganadería, y ha alertado de que sin una agricultura rentable, competitiva y modernizada no se podrá afrontar el futuro de manera halagüeña. Ha señalado que hay cosas que han mejorado a lo largo de los años, pero el problema ahora está en que no se están tomando nuevas medidas por parte de quien tiene las competencias, el Gobierno central, y está habiendo "dejación de funciones" ante la vigilancia de algunos asuntos importantes que tiene que hacer la Unión Europea.

El parlamentario de Ciudadanos (Cs) Enrique Moreno ha manifestado que PSOE-A y Adelante se quejan de las propuestas de los demás grupos, pero ellos no plantean ninguna para solucionar los problemas del campo andaluz. Ha indicado que los problemas que están llevando a los agricultores a las movilizaciones "no se pueden tratar desde una perspectiva o solución única, sino que son múltiples los factores que provocan los problemas". Ha criticado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, siga sin poner sobre la mesa medidas para tratar de solucionar los problemas. "Estamos ante un grave problema económico para España y, sobre todo, para Andalucía", según Moreno, quien ha apuntado que los agricultores están siendo "vilipendiados" en el aspecto económico.

La diputada de Adelante Carmen García ha manifestado que la iniciativa de Vox "no tiene por dónde cogerla, no sólo por lo que dice, que lo dice mal, sino también por lo que no dice, ya que no se centra en la realidad mayoritaria que vive nuestro medio rural". Ha apuntado que se ciñe a unos aspectos y actores que les interesa proteger y que no son precisamente los verdaderos productores y mantenedores del tejido rural andaluz. Ha indicado que no se tiene en cuenta una realidad del sector agrario y ganadero como es la reconversión que ha sufrido el campo y ha recalcado que Vox sólo quiere defender a las grandes empresas.