EPA: Andalucía reduce el paro en 1.100 personas en el primer trimestre y destruye 8.900 empleos

Imagen de archivo de la oficina de Empleo de la localidad gaditana de Barbate. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 1.100 personas en el primer trimestre en Andalucía hasta los 621.700 desempleados, un 0,2% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada del primer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 14,66%.

Esta cifra de parados es la más baja en un primer trimestre desde 2008. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el primer trimestre la mayoría de veces en Andalucía (13 veces) mientras que ha subido en 11 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde que hay registros.

En el primer trimestre se destruyeron en Andalucía 8.900 puestos de trabajo (0,2% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 3.617.900 personas, la cifra más alta de ocupación en un primer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del primer trimestre en 4.239.600 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 10.000 personas (0,24%).

En el último año el paro se ha reducido en 47.500 personas (-7,1%) en Andalucía y se han creado 141.800 empleos (+4,1%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 94.300 personas (2,3%).

Por sexos, en el primer trimestre el desempleo femenino bajó en 6.800 mujeres (-2%), frente a un retroceso del paro masculino de 5.700 parados (-2%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 336.600 y la tasa de paro femenino en el 17,2%. Por su parte, 285.100 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 12,49%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Andalucía aumentó en 3.900 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 32,39%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 12.900 personas en el primer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 28.800 asalariado. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 3.056.000 personas, de los que 2.482.700 tenían contrato indefinido (el 81,24%) y 573.300, temporal (el 18,76%).

Mientras que el sector público generó 4.300 puestos de trabajo en Andalucía, un 0,65% más, hasta un total de 663.800 ocupados, el sector público destruyó 13.200 puestos de trabajo, un 0,44% menos, hasta un total de 2.954.100 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 5.400 personas en el primer trimestre (-0,17%) en la comunidad hasta los 3.147.300 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 3.600 (-0,76%), hasta sumar 470.600 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 9.500 menos (-3,74%); Agricultura, 8.500 menos (-12,21%); Construcción, 200 menos (-0,88%), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 15.600 más (+5,96%); Industria, 1.800 más (+12,24%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Cataluña (+84.400), Comunitat Valenciana (+41.300) y Baleares (+39.800) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Extremadura y Murcia en donde menos, con retrocesos de 14.400, 1.800 y un 1.200, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+17.000), Aragón (+8.700) y Murcia (+5.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Cataluña, Baleares y Castilla y León en el lado contrario, con 46.200, 40.800 y un 22.500 empleos menos, respectivamente.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el paro subió en 231.500 personas entre enero y marzo, lo que supone un 9,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 170.300 personas (-0,7%), concentrándose la pérdida de empleo en el sector privado, donde se destruyeron 191.400 puestos de trabajo, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento del paro en los tres primeros meses de este año es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2013, cuando aumentó en 257.200 personas. Por su parte, el descenso de la ocupación es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2020, cuando la llegada de la pandemia destruyó 285.600 empleos.

Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 2.708.600 personas, la cifra más alta desde el primer trimestre de 2025, y el de ocupados alcanzó los 22.293.000 trabajadores, bajando así de la cifra récord 22,46 millones de ocupados lograda a cierre del año pasado.

No obstante, en una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha resaltado que, en términos desestacionalizados, se superaron por primera vez los 22,5 millones de ocupados, tras crecer el empleo en el primer trimestre en 96.800 personas (+0,4%) y en 532.300 en el último año.

El Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha recordado que el primer trimestre del año siempre viene marcado por la estacionalidad que implica el fin de la campaña navideña para la hostelería o el comercio.

Tras el repunte del paro en más de 231.500 personas entre enero y marzo, la tasa de desempleo escaló nueve décimas, hasta el 10,83%, volviendo a los dos dígitos después de cerrar 2025 en el 9,9%.

No obstante, esta tasa del 10,83% es la menor en un primer trimestre desde el año 2008, según ha resaltado el Ministerio de Economía.

Por su parte, la tasa de actividad disminuyó levemente, hasta el 58,86%, pese a incrementarse el número de activos en 61.200 personas entre enero y marzo (+0,2%), hasta alcanzar un nuevo récord de 25 millones de activos.

En el último año el paro se ha reducido en 80.600 personas (-2,9%) y se han creado 527.600 empleos (+2,4%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 447.000 personas (+1,8%).

Según el INE, el número de asalariados se redujo en el primer trimestre en 102.900 personas (-0,5%), concentrándose la mayor parte del ajuste en el empleo temporal (-85.400), frente a un descenso de los asalariados con contrato indefinido de 17.600 personas, hasta los 16,24 millones de trabajadores fijos.

La ocupación a tiempo completo bajó en 116.500 personas entre enero y marzo (-0,6%), pero aumentó en 567.600 personas en el último año (+3%). Por su parte, los asalariados con contrato indefinido se incrementaron en 539.700 en el último año (+3,4%) y los temporales subieron en 17.200 (+0,6%), con lo que la tasa de temporalidad cayó hasta el 14,77%, reduciéndose hasta el 11,91% en el sector privado.