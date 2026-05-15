Los patios de los números 7, 43, 44 y 7 de las calles Guzmanas, Barrionuevo, San Basilio y San Rafael ganan el concurso

La casa patio del número 7 de la Calle Guzmanas de Córdoba, ganador del primer premio en 2026 y reconocido por el Imgema con el galardón a la Planta Singular de los Patios con su buganvilla. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las casas patio de las calles Guzmanas, 7, en la modalidad de arquitectura antigua; Barrionuevo, 43, en la de arquitectura moderna; San Basilio, 44, en la de 'Patio Singular', y el conventual de la Plaza de San Rafael, 7, en la modalidad de 'Patios Conventuales', han sido las ganadoras del primer premio, dotado en cada caso con 3.000 euros, del Concurso Municipal de los Patios de Córdoba 2026, en el que han participado 53 recintos --dos de ellos de nueva incorporación y dos que vuelven tras un tiempo de ausencia--, a los que se suman once institucionales, repartidos en un total de cinco rutas, que se pueden visitar gratuitamente hasta el domingo.

Según ha informado el Ayuntamiento, los galardonados del certamen de los patios, cuya fiesta está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2012, son: en la modalidad de arquitectura antigua, además del patio de Guzmanas, 7; los de Tinte, 9 (segundo premio, 2.500 euros); San Basilio, 14 (tercero, 2.000 euros); San Basilio, 40 (cuarto, 1.500 euros); Postrera, 28 (quinto, 1.500 euros); Mariano Amaya, 4 (sexto, 1.500 euros); Martín de Roa, 9 (séptimo, mil euros), y Martín de Roa, 7 (octavo, mil euros).

En la modalidad de arquitectura moderna, los premiados, además del patio de Barrionuevo, 43, son los de San Basilio, 20 (segundo premio, 2.500 euros); Aceite, 8 (tercero, 2.000 euros); San Basilio, 17 (cuarto, 1.500 euros); Duartas, 2 (quinto, 1.500 euros); Pastora, 2, (sexto, 1.500 euros); Plaza de las Tazas, 11 (séptimo, mil euros), y San Juan de Palomares, 8 (octavo, mil euros).

En la modalidad de 'Patios Singulares', además del patio de San Basilio, 44, el segundo premio, dotado con 2.500 euros, ha sido para la casa patio ubicada en el número 6 de la Calle Marroquíes. Y en la modalidad de 'Patios Conventuales', junto al conventual de la Plaza de San Rafael, 7, ha logrado el segundo premio el patio del número 10 de Santa Marta, dotado con 2.500 euros.

Además, se han otorgado cinco premios especiales, cada uno de ellos con 600 euros, a los patios de las calles Agustín Moreno, 43; Alvar Rodríguez, 8; Ocaña, 19; Plaza de las Cañas, 3, y Jesús Calvario, 16. Y el premio al 'Mejor patio joven', dotado con 800 euros, ha quedado desierto al no haber participado un mínimo de tres patios que cumpliesen los requisitos, según determinan las bases reguladoras del concurso. También ha quedado desierta la mención de honor dotada con 4.000 euros.