La patronal andaluza valora "positivamente" la anulación del Registro Único de pisos turísticos por el Supremo

Archivo - Candados en las rejas de pisos turísticos. Imagen de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (Avvapro), Juan Cubo, ha valorado "muy positivamente" la decisión del Tribunal Supremo de anular la obligación de inscripción en el llamado Registro Único de Alquileres de Corta Duración. "Andalucía ya cuenta con un registro turístico propio, con mecanismos de regulación, control e inspección plenamente operativos, lo que hacía innecesaria la imposición de un registro estatal paralelo".

En declaraciones a Europa Press, el presidente ha informado que la organización había denunciado durante años que este sistema generaba "inseguridad jurídica, duplicidades administrativas y constituía una evidente invasión de competencias en materia de turismo que según la Constitución están transferidas a las comunidades autónomas".

Asimismo, Avvapro ha insistido en que "no tenía ningún sentido imponer un registro estatal paralelo, incumpliendo manifiestamente el artículo 4 del reglamento europeo del que manaba, que lo único que aportaba era simplemente más burocracia a miles de propietarios y profesionales que ya cumplían con todas sus obligaciones legales".

Por tanto, "esta sentencia refuerza un principio fundamental: cualquier regulación debe respetar el marco competencial, ser proporcional y aportar verdadera eficacia y no más cargas administrativas".

Al hilo, AvaPro ha reafirmado su compromiso con un modelo turístico "equilibrado, legal y sostenible, centrado en combatir la verdadera clandestinidad, garantizar la convivencia y la seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como a los profesionales que operan en nuestro sector".

Por último, el presidente ha señalado que "el Supremo lanza un mensaje muy claro: regular, sí, pero dentro de la legalidad y respetando las competencias autonómicas", ha concluido.