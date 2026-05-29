PAU Andalucía 2026: dónde consultar gratis exámenes de Selectividad de años anteriores

Archivo - Varios alumnos antes de comenzar uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes andaluces afrontan ya la recta final de preparación para la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), cuya convocatoria ordinaria se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio. A estas alturas, muchos alumnos buscan distintas formas de autoevaluarse y una de las más habituales es practicar con exámenes de años anteriores.

El Distrito Único Andaluz (DUA) pone a disposición de los estudiantes documentos de orientación y exámenes de convocatorias anteriores para preparar la PAU. En su portal pueden consultarse pruebas desde 2010 hasta la convocatoria del pasado año de todas las materias.

Entre las asignaturas disponibles se encuentran Biología, Física, Química, Matemáticas II, Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II, Geografía, Historia de la Filosofía, Latín II, Griego II y varias lenguas extranjeras como Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Portugués.

También se incluyen materias artísticas y técnicas como Dibujo Técnico II, Diseño, Historia del Arte, Fundamentos Artísticos, Artes Escénicas II, Literatura Dramática, Tecnología e Ingeniería II o Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, entre otras.

Con ello, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación pretende orientar a los alumnos sobre cómo se desarrollará dicha prueba, teniendo en cuenta que este curso 2025/2026 continúa con la implantación del nuevo enfoque más competencial que incluye, además, unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas.