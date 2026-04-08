El PCA aplaza por razones meteorológicas su XXVI Fiesta, que iba a celebrar el fin de semana en Córdoba

Una de las actividades celebradas en la pasada edición de la Fiesta del PCA celebrada en Córdoba. - PCA

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Comunista de Andalucía (PCA) ha anunciado este miércoles que aplaza, por razones meteorológicas, la celebración el próximo fin de semana, en el Recinto Ferial del Arenal de la capital cordobesa, de su XXVI Fiesta, precisando que comunicará la nueva fecha de celebración a la mayor brevedad posible.

Según recoge el programa de la XXVI Fiesta del PCA, el coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo; el secretario general del PCE y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago; el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, y el embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, protagonizarán diversos actos en el marco de dicho evento político, en el que, además, la asociación Amama ofrecerá un taller sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía.

En concreto y según ha informado ya el PCA, el Recinto Ferial del Arenal de Córdoba acogerá, en próxima fecha aún por determinar, el que ya es un "evento consolidado como uno de los principales espacios de encuentro político, cultural y social de Andalucía, que combina reflexión crítica, celebración popular y compromiso militante", que estará abierto a todos los públicos.